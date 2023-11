Svezia-Estonia, qualificazioni Euro 2024: tv, probabili formazioni, pronostici

Svezia-Estonia è un match della decima giornata del gruppo F di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca domenica alle 18:00: pronostici.

La campagna di qualificazione ad Euro 2024 della Svezia è stata un autentico disastro. Non solo i gialloblù non sono mai riusciti ad insidiare Belgio e Austria, le due selezioni che occupano i primi due posti e che da qualche turno hanno la matematica certezza di essersi qualificate alla prossima rassegna continentale. Ma hanno anche rimediato delle figuracce, come ad esempio la pesante sconfitta di giovedì scorso in Azerbaigian.

Un 3-0 incassato contro una squadra nettamente inferiore e che probabilmente contribuisce a scrivere la parola fine sull’era Andersson. Dopo la partita con l’Estonia, inutile ai fini della classifica, visto che nel gruppo F è tutto già deciso, l’esperto commissario tecnico – in carica dal 2016 – dovrà probabilmente fare le valigie. Sconcertante la prestazione offerta tre giorni fa a Baku, peraltro contro un avversario che ad inizio secondo tempo era rimasto in dieci uomini per via dell’espulsione di Mustafazada. Neanche in superiorità numerica la Svezia ha avuto la forza di reagire dopo essere finita sotto di due gol nella prima frazione di gioco e ad un minuto dalla fine ha addirittura incassato la terza rete.

Gli scandinavi, apparsi in difficoltà anche nell’ultima Nations League – conclusa con l’amara retrocessione in Lega C – ora proveranno quantomeno a limitare i danni evitando di scivolare al quarto posto dopo essere stati raggiunti a quota 7 punti proprio dagli azeri.

La qualificazione ormai è andata – Kulusevski e compagni non hanno neanche la possibilità di accedere a Germania 2024 tramite gli spareggi – ma bisogna voltare pagina dopo la pessima figura di giovedì: non sono ammessi errori contro il fanalino di coda Estonia, già travolta 5-0 lo scorso settembre. I baltici, ultimi in classifica con un solo punto ottenuto in sette partite, potrebbero invece clamorosamente disputare i playoff grazie al successo nella propria Lega (quella D) nella Nations League 2022-23. Per cantare vittoria, però, bisognerà attendere i risultati delle altre squadre.

Come vedere Svezia-Estonia in diretta tv e in streaming

Svezia-Estonia è in programma domenica alle 18:00 e si giocherà alla Friends Arena di Solna, in Svezia. Sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 258). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Lecito attendersi una reazione d’orgoglio da parte della Svezia, umiliata in Azerbaigian. Gli uomini di Andersson contro l’Estonia dovrebbero segnare dai due ai quattro gol.

Le probabili formazioni di Svezia-Estonia

SVEZIA (3-4-2-1): Olsen; Krafth, Lindelof, Helander, Augustinsson; Svanberg, Ekdal, Cajuste, Forsberg; Kulusevski, Gyokeres.

ESTONIA (3-4-2-1): Hein; Lilander, Tamm, Paskotsi, Mets, Pikk; Tunjov, Vetkal, Poom; Vastsuk, Anier.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0