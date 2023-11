Serie C, domenica si chiude quasi del tutto il programma di questo turno della terza serie italiana. Ecco i nostri pronostici per i match del 19 novembre

C’è solamente una partita in programma lunedì per quanto riguarda i tre gironi del campionato di Serie C: il posticipo tra Vis Pesaro e Torres. Le altre squadre hanno giocato oppure lo faranno nella giornata di domenica. Ed è proprio a queste partite che in questo articolo daremo un occhio di riguardo.

Il maggior numero di gare in questo caso arriva dal Girone C, con sei sfide in programma, mentre sono quattro quelle del B e tre quelle dell’A. Insomma, un occhio particolare a quello che di solito – ed è confermato anche dai fatti – e il raggruppamento che riesce sempre a dare qualche emozione in più. Anche per il blasone che accompagna le varie formazioni presenti. Ma andiamo quindi a vedere quello che realmente potrebbe succedere.

Serie C, i pronostici di domenica 19 novembre

C’è un interessante Foggia-Messina, con i rossoneri pugliesi che sono ampiamente favoriti contro i giallorossi dello Stretto. Una gara che sembra essere bella indirizzata, questa. Favorita, ovviamente, anche la Juve Stabia contro il Sorrento e l’Avellino contro il Giugliano.

Nel girone B non dovrebbe avere particolari problemi il Cesena in casa contro la Lucchese. La squadra di Toscano vuole almeno per una notte andarsene in testa da sola in classifica. Una gara da almeno una rete per squadra, invece, quella tra Fermana e Arezzo.

Nel girone A, infine, Mantova favorito sul Trento (occhio al pari, anche) e Padova sulla Pro Vercelli. Anche in questo caso andiamo di doppia.

POSSIBILI SQUADRE VINCENTI

Foggia o pareggio in Foggia-Messina (ore 16:15)

Juve Stabia in Juve Stabia-Sorrento (ore 18:30)

Avellino in Avellino-Giugliano (ore 16:15)

Cesena in Cesena-Lucchese (ore 16:15)

Mantova o pareggio in Mantova-Trento (ore 14:00)

Padova o pareggio in Padova-Pro Vercelli (ore 14:00)

GARE DA ALMENO UNA RETE PER SQUADRA

Monopoli-Benevento (ore 16:15)

Fermana-Arezzo (ore 14:00)

GARE DA ALMENO TRE RETI COMPLESSIVE

Carrarese-Spal (ore 16:15)

Novara-Pergolettese (ore 14:00)