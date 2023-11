Olanda-Irlanda, qualificazioni Euro 2024: tv, probabili formazioni, pronostici

Olanda-Irlanda è un match della nona giornata del gruppo B di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca sabato alle 20:45: pronostici.

Tre punti. Ne servono soltanto tre, all’Olanda, per qualificarsi aritmeticamente all’Europeo che avrà luogo la prossima estate nella vicina Germania.

La selezione guidata da Ronald Koeman è ormai a un passo dal traguardo dopo la vittoria, risicatissima, conquistata un mese fa in Grecia (0-1) e decisa in pieno recupero dal capitano del Liverpool Virgil van Dijk, glaciale dagli undici metri. Grazie a quel successo gli Oranje sono tornati padroni del proprio destino. Gli ellenici, infatti, hanno giocato una partita in più ed anche chiudendo a pari punti avrebbero la peggio per via degli scontri diretti. Si tratta di uno scenario alquanto improbabile, visto che l’Olanda nelle prossime due gare affronterà due squadre già rassegnate all’eliminazione come Irlanda e Gibilterra. Koeman, tuttavia, non può ancora vedere il bicchiere mezzo pieno: i suoi uomini non sono stati minimamente all’altezza di una nazionale top come la Francia, che sia all’andata che al ritorno ha fatto il bello e cattivo tempo (4-0 e 1-2).

Gli olandesi, in sostanza, non sono mai riusciti a mettere in discussione il primato dei Bleus, tutt’ora a punteggio pieno e ormai irraggiungibili.

L’Olanda, non a caso, ha perso esclusivamente le due partite con i vicecampioni del mondo, limitandosi a vincere le altre, compreso il match di Dublino con l’Irlanda (1-2). Per quanto riguarda i Boys in Green, dovranno nuovamente accontentarsi di guardare un’altra rassegna internazionale dal divano di casa. Insoddisfacente lo score degli irlandesi, che in queste qualificazioni hanno avuto la meglio solo con la modesta Gibilterra: gli unici risultati positivi sono difatti arrivati con il fanalino di coda del gruppo B. Curiosamente l’Irlanda ha ancora una possibilità di qualificarsi agli spareggi di marzo, ma affinché ciò avvenga – per uno strano meccanismo – bisognerà… perdere (!) contro l’Olanda ad Amsterdam.

Come vedere Olanda-Irlanda in diretta tv e in streaming

Olanda-Irlanda è in programma sabato alle 20:45 e si giocherà alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, nei Paesi Bassi. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Olanda, nonostante qualche assenza di troppo, dovrebbe riuscire a piegare senza troppi problemi l’Irlanda. Rispetto alla gara d’andata, ci aspettiamo un successo più rotondo da parte degli Oranje, tenendo conto anche che fuori casa gli irlandesi sono molto meno temibili. La selezione di Koeman segnerà verosimilmente dai due ai quattro gol.

Le probabili formazioni di Olanda-Irlanda

OLANDA (3-4-3): Verbruggen; Geertruida, van Dijk, Blind; Dumfries, Reijnders, Wieffer, Hartman; Simons, Weghorst, Gakpo.

IRLANDA (4-3-3): Kelleher; Doherty, Duffy, Scales, Manning; Knight, Cullen, Molumby; Sykes, Ferguson, Johnston.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0