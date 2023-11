Lettonia-Croazia è un match della nona giornata del gruppo D di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca sabato alle 18:00: pronostici.

Doveva dominare il girone ed invece si ritrova sull’orlo del precipizio a due turni dal termine senza neppure essere padrona del proprio destino. La Croazia rischia seriamente di non qualificarsi direttamente ai prossimi campionati europei e di dover ricorrere al “salvagente” degli spareggi, che sarebbero certi nel caso in cui non dovesse arrivare tra le prime due.

La selezione a scacchi bianchi e rossi, che un anno fa bissava il podio in un campionato del mondo (seconda a Russia 2018 e terza a Qatar 2022), si è complicata la vita perdendo le ultime due partite, prima contro la Turchia di Vincenzo Montella e poi contro il Galles, che adesso è davanti in classifica grazie al vantaggio negli scontri diretti. Modric e compagni ora sono costretti a fare bottino pieno nelle sfide con Lettonia e Armenia e allo stesso tempo augurarsi in un passo falso dei britannici. Non dovessero verificarsi queste due combinazioni, alla rappresentativa guidata da Zlatko Dalic non resterebbe che prepararsi ad affrontare i playoff di marzo. La Croazia è già sicura di un posto in quanto vincitrice del proprio girone nell’ultima Nations League, successivamente sfiorata nella finalissima dello scorso giugno a Rotterdam contro la Spagna, che l’ha spuntata ai rigori.

Battere la Lettonia, intanto, non dovrebbe rappresentare un problema. I baltici giacciono in fondo alla classifica e non hanno neppure il paracadute degli spareggi.

Un mese fa si sono tolti la prima soddisfazione, facendo lo sgambetto all’Armenia (2-0), che proprio a causa di quella sconfitta è ormai quasi spacciata. Soltanto tre punti in sette partite per la selezione di Dainis Kazakevics, che finora ha subito la bellezza di 17 gol. Il commissario tecnico contro la Croazia ritrova il difensore Oss, assente in Turchia, mentre dall’altro lato Dalic potrà di nuovo contare su Kramaric. Out invece l’attaccante Petkovic.

Come vedere Lettonia-Croazia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lettonia e Croazia è in programma sabato alle 18:00 e si giocherà allo Skonto Stadions di Riga, in Lettonia. Sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Spalle al muro, la Croazia dovrebbe riuscire ad ottenere una vittoria comoda in Lettonia, contro la selezione meno competitiva del girone. L’andata finì 5-0 per gli uomini di Dalic, che anche stavolta segneranno verosimilmente dai dai tre ai sei gol. Probabile che i croati ne realizzino almeno due già nel primo tempo.

Le probabili formazioni di Lettonia-Croazia

LETTONIA (4-2-3-1): Ozols; Savalnieks, Balodis, Dubra, Sorokins; Tobers, Savaljevs; Jaunzems, J. Ikaunieks, Daskevics; Uldrikis.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Vida, Gvardiol; Modric, Brozovic, Majer; Pasalic, Kramaric, Ivanusec.

POSSIBILE RISULTATO: 0-4