I pronostici di sabato 18 novembre: qualificazioni Europei e altri campionati

I pronostici di sabato 18 novembre: ci sono le partite di qualificazione agli Europei del 2024 e altri campionati minori in giro per il mondo.

Alle nazionali qualificate per gli Europei del 2024 molto probabilmente si aggiungerà questa sera l’Olanda: in caso di tre punti il pass per la Germania diventerà ufficiale, una vittoria che paradossalmente conviene anche agli sfidanti dell’Irlanda ormai fuori dai giochi ma ancora in lizza per un posto negli spareggi, a patto che siano proprio gli olandesi e non i greci a qualificarsi come secondi nel girone.

Un’altra nazionale che oggi potrà ottenere la qualificazione aritmetica è la Svizzera: Yakin e i suoi uomini voleranno in Germania se dovessero avere la meglio sul Kosovo, ma potrebbe anche bastare un pareggio se contemporaneamente Israele non riuscirà ad imporsi sulla Romania.

Pronostici altre partite

Strada invece in salita per la Croazia che dopo il terzo posto al Mondiale rischia clamorosamente di restare fuori dai giochi: la vittoria sulla Lettonia, probabilmente di goleada, non sembra in discussione, ma potrebbe non bastare: serve un passo falso del Galles impiegato in Armenia in una partita da gol.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Olanda segna tra due e quattro gol in Olanda-Irlanda, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

Vincenti

• Mansfield Town (in Mansfield Town-Newport County, League Two, ore 16:00)

• Blackpool (in Blackpool-Shrewsbury Town, League One, ore 16:00)

• Bielorussia (in Bielorussia-Andorra, Qualificazioni Europei 2024, ore 18:00)

• Svizzera (in Svizzera-Kosovo, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

• Olanda (in Olanda-Irlanda, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Germania-Turchia, Amichevole internazionale, ore 20:45

• Lettonia-Croazia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Svizzera-Kosovo, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Armenia-Galles, Qualificazioni Europei 2024, ore 15:00

• Israele-Romania, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Germania-Turchia, Amichevole internazionale, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pareggio (in Israele-Romania, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)