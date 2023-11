Formula Uno, Gran Premio di Las Vegas: tv, streaming, pronostico

Formula Uno, Gran Premio di Las Vegas: ecco il nostro pronostico per il penultimo appuntamento del Mondiale dominato da Verstappen

Charles Leclerc dominante. Il ferrarista ha conquistato la pole a Las Vegas dimostrando che la Rossa ha un passo importante. Uno di quelli che fanno sognare. Sì, anche perché alle sue spalle si è piazzato Sainz, che però come sappiamo per via di una decisione che definire assurda è dire poco, partirà dalla dodicesima posizione. Quindi non potrà aiutare il compagno che nella mattinata di oggi è riuscito a mettersi tutte alle spalle.

Un tempo incredibile, con annessa dimostrazione di forma della scuderia di Maranello che gioisce sì, ma che ha un poco l’amaro in bocca per il trattamento riservato al pilota spagnolo che non ha nessuna colpa se quel tombino dentro la pista non è stato piazzato bene, coperto a dovere. A Sainz è andata bene, perché a quella velocità poteva finire peggio. Purtroppo è questo il punto che potrebbe anche far pendere l’ago della bilancia nei confronti di Verstappen, che sappiamo come in gara è un cannibale e che per via della penalità partirà dalla seconda posizione, in prima fila. Alle sue spalle un redivivo Alonso, che vuole chiudere in bellezza questo Mondiale, e un Russell che ha qualche scatto d’orgoglio dopo un’annata decisamente anonima. Sono queste le prime quattro posizioni di un Gran Premio che partirà alle sette di domenica mattina. Puntate la sveglia, con la Ferrari in prima fila è giusto alzarsi presto.

Formula Uno, dove vedere il Gran Premio in diretta tv e streaming

Il Gp di Las Vegas, sul circuito cittadino, è in programma domani, domenica 19 novembre alle 7:00. Sarà visibile in diretta tv e in esclusiva sul canale dedicato: Sky Sport F1 HD al canale 207 del telecomando. C’è anche la possibilità di seguirle in streaming, grazie all’applicazione Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La gara sarà trasmessa in chiaro, ma in differita, anche su Tv8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite) e sul sito Tv8.it in streaming. In questo caso sarà possibile vederla dalle ore 10:00.

Condizioni meteo

Gara all’asciutto a Las Vegas. Le probabilità di pioggia sono bassissime e quindi non sembrano esserci possibilità di vedere una gara bagnata.

Il pronostico

Il sogno della Rossa è quello di piazzare la seconda vittoria in questa stagione e, in questo caso, con Leclerc, il re delle qualifiche. Ma sarà difficile riuscire a tenere il passo gara della Red Bull, che continua a essere veloce nonostante tutto. Nel podio comunque il monegasco ci dovrebbe essere, ma per la vittoria il favorito, purtroppo aggiungiamo, rimane Max Verstappen. Occhio alla rimonta di Sainz, che potrebbe anche chiudere tra i primi cinque. Infine una particolare attenzione va data anche al fatto che, essendo un circuito cittadino e con il possibile problema alle gomme del quale vi abbiamo parlato, c’è una grossa possibilità dell’entrata in pista della Safety Car e alla fine le macchine che potrebbero chiudere la gara potrebbero essere inferiori a 16.