Belgio-Azerbaigian, qualificazioni Euro 2024: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Belgio-Azerbaigian è un match valido per la decima giornata del gruppo F di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca domenica alle 18:00: pronostici.

Non c’è più alcun verdetto da sancire all’interno del gruppo F. Le due qualificate all’Europeo di Germania sono Austria e Belgio: non resta che decidere chi chiudere in cima alla classifica, garantendosi un piccolo vantaggio quando verranno sorteggiati i gironi della fase finale. L’Austria è l’unica che ha già giocato 8 partite e nell’ultima giornata riposerà (o meglio, disputerà un’amichevole con la Germania).

Nonostante la vittoria ottenuta giovedì in Estonia, tuttavia, gli uomini di Ralf Rangnick non sono riusciti a mettere in sicurezza il primo posto: hanno soltanto due punti in più dei Diavoli Rossi di Domenico Tedesco, ai quali basterà avere la meglio sull’Azerbaigian per scavalcare l’Austria e riprendersi la vetta della classifica. Come spesso avviene nelle qualificazioni, il Belgio è una vera e propria “furia”: con ogni probabilità Lukaku e compagni resteranno imbattuti anche dopo il match di Bruxelles con i caucasici, chiudendo a quota 20 punti. Finora sono quattro le vittorie del Belgio, che ha pareggiato solamente le partite con l’Austria dello scorso marzo e quella con la Svezia – conclusa sull’1-1 a fine primo tempo per via degli attentati in cui hanno perso la vita due tifosi – andata in scena un mese fa. È iniziata con il piede giusto, dunque, l’avventura del commissario tecnico di origini italiane, che dopo il disastroso Mondiale qatariota ha preso il posto di Roberto Martinez, oggi alla guida del Portogallo. Ogni giudizio, però, è rimandato a dopo l’Europeo.

Belgio, primo posto nel mirino

Nella capitale belga arriverà un Azerbaigian ringalluzzito dal sorprendente successo ai danni della Svezia, sempre più in caduta libera.

Giovedì le selezione allenata da Gianni De Biasi ha battuto 3-0 gli scandinavi, togliendosi un’importante soddisfazione e raggiungendoli a quota 7 punti in classifica. Per gli azeri, in ogni caso fuori dai giochi, si è trattato del secondo successo nelle ultime tre partite. Tedesco dovrebbe riproporre il romanista Lukaku dal 1′: l’attaccante giallorosso è rimasto in panchina nell’amichevole di mercoledì scorso con la Serbia, vinta 1-0 dal Belgio.

Come vedere Belgio-Azerbaigian in diretta tv e in streaming

Belgio-Azerbaigian è in programma domenica alle 18:00 allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, in Belgio. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre, canale 156 del satellite) ma potrà essere seguita anche su Sky su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’Azerbaigian si è preso la scena nell’ultima giornata grazie alla roboante vittoria su una selezione sulla carta superiore come la Svezia. All’andata gli uomini di De Biasi riuscirono a limitare i danni con il Belgio, perdendo “solo” 1-0. Stavolta ci aspettiamo un successo più rotondo da parte dei Diavoli Rossi, che devono riprendersi il primo posto. La selezione di Tedesco potrebbe anche riuscire a tenere la porta inviolata: nelle ultime quattro gare ufficiali degli azeri è sempre uscito il segno “no gol”.

Le probabili formazioni di Belgio-Azerbaigian

BELGIO (4-3-3): Sels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Mangala, Carrasco; Doku, Lukaku, Trossard.

AZERBAIGIAN (4-5-1): Mehemmedeliyev; Mammadov, Kryvotsiuk, Haghverdi, Cafarguliyev; Bayramov, Diniyev, Isayev, Sheydayev; Mahmudov; Dadashov.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0