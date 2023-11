Svizzera-Kosovo è un match della nona giornata del gruppo I di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca sabato alle 20:45: pronostici.

Dopo un inizio arrembante la Svizzera si è un po’ rilassata e i 4 pareggi negli ultimi 5 turni non hanno permesso alla selezione guidata da Murat Yakin di chiudere ogni discorso per quanto riguarda la qualificazione ad Euro 2024.

Dallo scorso giugno, dopo il successo per 2-1 ottenuto ai danni di Andorra, gli elvetici sono riusciti a battere esclusivamente la modesta rappresentativa del principato pirenaico, travolta 3-0 nel match di ritorno. Prima i 2-2 consecutivi con Romania e Kosovo, poi il 3-3 con la Bielorussia ed infine l’1-1 con Israele, nel match che originariamente doveva essere giocato nella finestra di ottobre e che venne rinviato dalla Uefa a causa dell’attentato terroristico che ha colpito lo stato israeliano. La Svizzera, passata in vantaggio nel primo tempo con un gol di Vargas, si è fatta riacciuffare a 2 minuti dalla fine da una rete di Weissmann, rimandando la festa per l’aritmetica qualificazione alla sfida casalinga contro il Kosovo. L’obiettivo, in ogni caso, è ormai raggiunto: Yakin e i suoi uomini voleranno in Germania se dovessero avere la meglio sui balcanici, ma potrebbe anche bastare un pareggio se contemporaneamente Israele non riuscirà ad imporsi sulla Romania.

C’è ancora una piccola possibilità che il Kosovo possa finire tra le prime due ma bisognerà categoricamente fare il colpaccio a Basilea.

Solo in quel caso la nazionale allenata dallo sloveno Primoz Gliha continuerà a restare in corsa. Impresa complicata, anche perché al St. Jakob-Park il commissario tecnico della selezione balcanica non potrà contare sul cannoniere Muriqi: l’ex centravanti della Lazio, oggi al Maiorca, una settimana fa si è fatto male nella gara con Israele – decisa da un gol dell’attaccante del Besiktas Rashica – ed ha lasciato il ritiro. Il Kosovo è ancora imbattuto con la Svizzera (due pareggi nei precedenti) e viene da due vittorie consecutive.

Come vedere Svizzera-Kosovo in diretta tv e in streaming

La sfida tra Svizzera e Kosovo è in programma sabato alle 20:45 e si giocherà al St. Jakob-Park di Basilea, in Svizzera. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Malgrado sia un po’ appannata, la Svizzera dovrebbe riuscire a strappare un pass per Euro 2024, evitando la sconfitta contro il Kosovo. L’assenza di un cecchino come Muriqi nell’attacco degli ospiti pesa indiscutibilmente ma la difesa elvetica nelle ultime partite non ha fornito troppe garanzie. Non è da escludere che gli ospiti segnino almeno una rete.

Le probabili formazioni di Svizzera-Kosovo

SVIZZERA (4-3-3): Sommer; Akanji, Elvedi, Zesiger, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Zakaria; Shaqiri, Amdouni, Vargas.

KOSOVO (3-5-1-1): Muric; Dellova, Aliti, Hajrizi; Hadergjonaj, Loshaj, Zyba, Muslija, Vojvoda; Rashica; Rrahmani.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1