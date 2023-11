Serie C, con i maggiori campionati fermi per la sosta delle nazionali, scende in campo la terza serie italiana. I pronostici di sabato 18 novembre

Con i maggiori campionati fermi per via degli impegni delle nazionali, non disperate, c’è la Serie C che ci tiene compagnia in questo weekend in attesa di quelli che poi saranno i ritorni in grande stile dei due più importanti campionati italiani.

Un weekend bello importante quello della terza serie italiana: nella giornata di sabato sono in programma partite di tutte e tre i gironi. Quello maggiormente impegnato è il più settentrionale, quello A, con sei partite in programma tra il pomeriggio e la sera. Due invece i match del raggruppamento B, quattro quelli del girone C. Insomma, ce ne sono partite da vedere. E andiamo a vedere, noi, nel dettaglio, quelli che sono i possibili risultati che potrebbero venire fuori.

Serie C, i pronostici di sabato 18 novembre

Come detto prima è il girone A quello maggiormente impegnato con le sei partite in programma sabato. Ci potrebbe stare una vittoria esterna del Vicenza sul campo del Legnago, così come anche quella della Pro Patria sul Fiorenzuola. Anche se c’è da dirlo sono partite abbastanza complicate.

Per quanto riguarda il girone B, invece, occhio a quello che potrebbe essere un risultato utile del Perugia sul campo del Pineto. Una sfida che gli umbri dovrebbero riuscire a non perdere.

Chiudiamo il discorso con il raggruppamento C. Il Catania, che ha in panchina da questa settimana Cristiano Lucarelli, ha grosse possibilità di vincere contro la Turris. Favorito anche il Taranto sul Brindisi.

PROBABILI SQUADRE VINCENTI

Catania in Catania-Turris (ore 14:00)

Taranto in Taranto-Brindisi (ore 18:30)

Perugia o pareggio in Pineto-Perugia (ore 16:15)

Vicenza o pareggio in Legnago-Vicenza (ore 14:00)

Pro Patria o pareggio in Pro Patria-Fiorenzuola (ore 14:00)

GARE DA ALMENO UNA RETE PER SQUADRA

Casertana-Crotone (ore 16:25)

Alessandria-Giana Erminio (ore 14:00)

GARE DA ALMENO TRE RETI COMPLESSIVE

Pro Sesto-Albinoleffe (ore 16:15)

Catania-Turris (ore 14:00)