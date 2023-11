Germania-Turchia, amichevole: tv, formazioni, pronostici

Germania-Turchia è un’amichevole internazionale che si gioca sabato alle 20:45. Streaming, probabili formazioni, pronostici

Si gioca a Berlino una delle più importanti amichevoli internazionali di queste settimane. La Germania, qualificata di diritto al prossimo Europeo che ospiterà, affronta la Turchia di Vincenzo Montella, già qualificata, e che ha perso l’interista Calhanoglu per uno stato influenzale. Rispedito a casa, per il momento, il nerazzurro anche se potrebbe pure essere convocato per l’impegno della prossima settimana in Galles. Rimane abbastanza difficile.

La nuova era Nagelsmann in casa tedesca è iniziata nel migliore dei modi con due vittorie e un pareggio contro il Messico. Un importante cambio di marcia visto che con Flick erano arrivate due sconfitte contro Colombia e Giappone. Ed è stata proprio quest’ultima a mettere la parola fine all’avventura sulla panchina della nazionale. La scelta poi è ricaduta sul giovane tecnico ex Bayern Monaco che come detto ha subito dato la sua impronta. La Germania è ovviamente favorita in questa amichevole, nonostante Montella non abbia tanta voglia di fare molti stravolgimenti nel proprio undici titolare. Il tecnico italiano ha tutta l’intenzione di fare bella figura in questo importante appuntamento e manderà in campo i migliori. Ma nonostante questo i padroni di casa vogliono continuare la striscia di risultati positivi. E dovrebbero riuscirci senza chissà quali particolari problemi. Il divario in campo rimane decisamente importante.

Germania-Turchia, dove vederla in tv e in streaming

Germania-Turchia è un’amichevole internazionale che si gioca sabato 18 novembre alle 20:45. Questa partita in Italia non avrà nessuna copertura quindi sarà impossibile vederla sia in diretta tv che in streaming. Non c’è interesse per le emittenti italiane di trasmettere questa amichevole internazionale che interessa poco, nella maggior parte dei casi, al nostro Paese.

Il pronostico

Un match, quello di Berlino, che almeno una rete per squadra la dovrebbe regalare. Nonostante quella che è sulla carta una netta supremazia tedesca, la Turchia è una nazionale in crescita e almeno un gol durante i novanta minuti lo dovrebbe trovare. Per il resto, quindi, l’amichevole dovrebbe regalare almeno tre reti complessive con una vittoria della squadra di Nagelsmann.

Le probabili formazioni di Germania-Turchia

GERMANIA (4-2-3-1): Ter Stegen; Tah, Hummels, Rudiger, Henrichs; Kimmich, Gundogan; Wirtz, Brandt, Sane; Fullkrug.

TURCHIA (4-5-1): Cakir; Kadioglu, Akaydin, Bardakci, Ozkacar; Akgun, Tosun, Yuksek, Ozcan, Akturkoglu; Yilmaz.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3