Formula Uno, qualifiche GP di Las Vegas: tv, streaming, pronostico

Formula Uno, qualifiche GP di Las Vegas: in un weekend che sarà ricco di insidie ecco dove vedere le qualifiche e il pronostico

Il penultimo impegno della stagione, stradominata dalla Red Bull e da Max Verstappen, vede le vetture scendere in pista sul circuito cittadino di Las Vegas. Tra i vari casino che occupano un enorme spazio nella città del gioco d’azzardo. Sarà sicuramente uno spettacolo per chi vedrà da vicino la gara, e anche le qualifiche ovviamente.

C’è attesa, anche perché si correrà in notturna, una decisione arrivata appunto per aumentare l’appeal e per dare un senso di originalità al percorso. E non sarà facile per i piloti riuscire a gestire la macchina: le basse temperature infatti mettono a rischio le gomme, che potrebbero avere dei problemi nel riuscire a centrare i gradi giusti. Servirà del tempo, ovviamente, e c’è anche un pizzico di preoccupazione. Vedremo quello che succederà sopra una pista che però è bella lunga, con 17 curve, e che dà la sensazione (sarà anche la città che ci spinge a dire questo) che possa davvero succedere di tutto. Non ci sono favoriti, non possono esserci reali favoriti in questo momento. Anche se le prove libere qualche indicazione ce l’hanno data. E ci hanno anche fatto vedere come alcune volte il regolamento abbia delle lacune importanti dopo quello che è successo a Sainz che, nonostante non abbia nessuna colpa per l’incidente della sua Ferrari (il tombino messo male in mezzo alla pista non è proprio colpa sua) dovrà scontare dieci posizioni nella giornata di domani. Insomma, un caso davvero terribile.

Ovvio pensare, comunque, come al solito, che sia Max Verstappen il favorito per questo appuntamento che sta andando a chiudere la stagione. Il pilota olandese, che non possiamo nemmeno più considerare fresco vincitore del suo terzo titolo mondiale visto che da un poco che lo ha vinto, vuole mettere il sigillo anche in questo appuntamento. Partire davanti a tutti poi è sempre un’emozione particolare.

Formula Uno, dove vedere le qualifiche in diretta tv e streaming

Le qualifiche del Gp di Las Vegas, sul circuito cittadino, sono in programma sabato 18 novembre alle 9 italiane. Saranno visibili in diretta tv e in esclusiva sul canale dedicato: Sky Sport F1 HD al canale 207 del telecomando. C’è anche la possibilità di seguirle in streaming, grazie all’applicazione Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Le qualifiche saranno trasmesse in chiaro ma in differita anche su Tv8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite) e sul sito Tv8.it in streaming. Ancora non sono stati comunicati gli orari.

Il pronostico

Red Bulla favorita, come al solito. E Verstappen, come al solito anche in questo caso, vuole chiudere già dal sabato il discorso. Il fenomeno olandese è imbattibile, soprattutto quando parte davanti a tutti perché riesce a dare un ritmo terribile alla gara che i colleghi non riescono a reggere.