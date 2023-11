Rublev-Zverev, Atp Finals: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Rublev-Zverev è un match valido per la fase a gruppi delle Atp Finals 2023: orario, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.

La fase a gironi (o se preferite, round robin) delle Atp Finals si chiude con la sfida serale tra Andrey Rublev e Alexander Zverev. Il moscovita ha perso sia con Medvedev che con Alcaraz – in entrambe le occasioni in due set – ed è già fuori dai giochi. Anche in caso di vittoria contro il tedesco non potrà dunque accedere in semifinale.

Zverev invece, malgrado il successo in rimonta all’esordio su Alcaraz, non è completamente padrone del proprio destino: molto dipenderà dall’esito della partita che si giocherà nel pomeriggio tra Medvedev (già qualificato) e il nativo di El Palmar. In caso di vittoria del russo, Zverev potrà festeggiare il passaggio del turno ancora prima di scendere in campo (si qualificherebbe come secondo, andando ad affrontare Jannik Sinner, primo nel gruppo Verde). Se, al contrario, Alcaraz dovesse spuntarla sul campione dello US Open ’21, per il giocatore nato 26 anni fa ad Amburgo non ci sarebbe niente da fare e si svuoterebbe di significato anche lo stesso match con Rublev.

Zverev costretto a tifare Medvedev

A quel punto a Zverev non resterebbe che mordersi le mani per la partita persa (7-6 6-4) con Medvedev, più equilibrata di quanto non dica il risultato finale.

Il tedesco, infatti, ha continuato a servire egregiamente anche contro il numero 3 al mondo concedendo pochissime palle break. Ma alla fine i dettagli hanno fatto la differenza e dopo un primo set serrato – terminato al tie break – Zverev è calato nel secondo parziale, disorientato dalla difesa del russo. Va a caccia di riscatto invece Rublev, ancora una volta “vittima” del proprio carattere. Il numero 5 al mondo come da pronostico è stato disinnescato sia da Medvedev che da Alcaraz, ai quali non è riuscito a trovare le contromisure. Ed ha finito per prendersela con se stesso, tirando anche delle “racchettate” sul ginocchio. Sono nove i precedenti con Zverev, con il tedesco che conduce 5-4. Nel 2023, tuttavia, Rublev ha sempre avuto la meglio su di lui (Dubai, Bastad e Vienna).