Armenia-Galles è un match della nona giornata del gruppo D di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca sabato alle 15:00: pronostici.

Tutto ancora in bilico per quanto riguarda il secondo posto nel gruppo D, in cui solamente la Turchia di Vincenzo Montella è già sicura della qualificazione. L’altro slot, a due giornate dalla fine, se lo contendono tre squadre: Galles, Croazia ed Armenia.

Posto che Modric e compagni avranno vita facile – almeno sulla carta – in Lettonia, contro l’unica selezione già fuori dai giochi, quello tra i britannici e caucasici diventa, a questo punto, uno scontro cruciale. L’Armenia, quarta in classifica e con tre punti in meno rispetto a Galles e Croazia, appaiati a quota 10, ha praticamente un solo risultato a disposizione per restare in corsa: solo nel caso in cui i croati non dovessero avere la meglio sulla Lettonia, potrebbe farsi bastare anche il pareggio. Il Galles invece è padrone del proprio destino dopo la sorprendente vittoria ottenuta un mese fa sulla Croazia, piegata da una doppietta di Wilson (2-1), esterno di proprietà del Fulham. Se la selezione di Robert Page dovesse prevalere su Armenia e Turchia nelle ultime due giornate non dovrà preoccuparsi dei risultati dei croati, perché anche in caso di arrivo a pari punti il Galles la spunterebbe grazie al vantaggio negli scontri diretti.

Terzo europeo consecutivo vicino, dunque, per una rappresentativa che a giugno, dopo le due sconfitte con Armenia e Turchia, sembrava aver perso uno degli ultimi treni per Germania 2024. I caucasici, guidati dall’ucraino Oleksandr Petrakov, si mordono le mani per la clamorosa sconfitta patita in Lettonia lo scorso ottobre (2-0), che ha probabilmente ridotto al lumicino le loro speranze di arrivare tra le prime due.

Come vedere Armenia-Galles in diretta tv e in streaming

La sfida tra Armenia e Galles è in programma sabato alle 15:00 e si giocherà al Republican Stadium “Sargsyan” di Yerevan, in Armenia. Sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Soltanto pochi mesi fa l’Armenia ha sorpreso il Galles a Cardiff, battendo i britannici con un roboante 4-2. Da allora però gli uomini di Petrakov non hanno più vinto, pareggiando con la Turchia e perdendo con Croazia e Lettonia (negli ultimi due casi senza segnare gol). Al contrario il Galles è apparso in ripresa. E dovrebbe riuscire ad imporsi in una partita che con ogni probabilità sarà più tirata ed equilibrata del previsto.

Le probabili formazioni di Armenia-Galles

ARMENIA (3-4-2-1): Cancarevic; Calisir, Arutyunyan, Mkrtchyan; Dashyan, Iwu, Spertsyan, Tiknizyan; Briasco, Barseghyan; Zelarayan.

GALLES (3-4-2-1): Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, J. James, Ampadu, Williams; Johnson, Wilson; Moore.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2