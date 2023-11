Israele-Romania è un match della nona giornata del gruppo I di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca sabato alle 20:45: pronostici.

Israele non è riuscita a sfruttare appieno i due recuperi contro Kosovo e Svizzera, disputati nell’ultima settimana. Contro i balcanici la selezione di Alon Hazan ha addirittura perso 1-0, sciupando una grossa occasione: in caso di vittoria, infatti, si sarebbe ritrovata a -2 dal secondo posto, occupato dalla Romania, sua prossima avversaria.

Sul campo neutro di Felcsut, in Ungheria – Israele è al momento impossibilitata a giocare in patria a causa della guerra in atto con Hamas – Dasa e compagni hanno poi pareggiato 1-1 con la Svizzera: la rete realizzata a due minuti dalla fine da Weissman tiene in vita le flebili speranze della nazionale israeliana di qualificarsi direttamente a Germania 2024. Israele, per continuare a sperare, ha un solo risultato a disposizione nel match coi rumeni: la vittoria. In caso di pareggio o di sconfitta gli uomini di Hazan dovranno accontentarsi di giocare gli spareggi, ai quali avranno accesso grazie al piazzamento in Nations League. Esiste dunque un’altra possibilità per conquistare un pass per la fase finale dei prossimi campionati europei se dovessero fallire l’appuntamento con i tre punti anche con la Romania.

La Tricolorii, invece, è a pochi metri dal traguardo: alla Romania basterà evitare la sconfitta per tornare a giocare una rassegna internazionale dopo otto anni.

L’obiettivo della selezione guidata da Edward Iordanescu è quello di chiudere in vetta alla classifica: centrare il primo posto significherebbe partire da una posizione privilegiata al momento dei sorteggi. In questo momento la Romania è a pari punti con la Svizzera, che affronterà la prossima settimana a Bucarest: se dovessero finire a pari punti, come lo sono adesso, saranno decisivi gli scontri diretti (all’andata hanno pareggiato 2-2).

Come vedere Israele-Romania in diretta tv e in streaming

La sfida tra Israele e Romania è in programma sabato alle 20:45 e si giocherà alla Pancho Arena di Felcsut, in Ungheria (campo neutro). Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Romania, imbattuta insieme alla Svizzera, dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta ed a festeggiare la qualificazione con un turno d’anticipo. Come all’andata, terminata con il risultato di 1-1, dovrebbero andare a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Israele-Romania

ISRAELE (4-3-3): Glazer; Dasa, Vitor, Goldberg, Revivo; Do. Peretz, Navi, Abu Fani; Khalaili, Zahavi, Gloukh.

ROMANIA (4-2-3-1): Moldovan; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Marin, Stanciu; Morutan, Hagi, Coman; Puscas.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1