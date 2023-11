Francia-Gibilterra è un match della nona giornata del gruppo B di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca sabato alle 20:45: pronostici.

Sulla carta è una gara ufficiale ma, in sostanza, si tratterà solamente di una sgambata per la Francia, già qualificata ad Euro 2024 ed unica rappresentativa a punteggio pieno insieme al Portogallo di Cristiano Ronaldo. Les Bleus di Didier Deschamps finora si sono resi protagonisti di un vero e proprio monologo, che nemmeno la blasonata Olanda, capitata nello stesso gruppo, è riuscita ad interrompere.

Sei vittorie su sei, 13 gol realizzati e soltanto uno subito. E contro la modesta selezione di Gibilterra, battuta “solo” 3-0 all’andata, i vicecampioni del mondo hanno l’opportunità di archiviare ogni discorso anche per il primo posto, che gli consentirà di partire dalla prima fascia quando verranno sorteggiati i gironi della fase finale della rassegna continentale. Solamente due volte, nel corso della sua storia, la Francia è riuscita a superare le qualificazioni ad un Europeo vincendo tutte le partite: 1992 e 2004. Deschamps e i suoi uomini proveranno ad eguagliare quei record aggiudicandosi le due sfide rimaste con Gibilterra e Grecia. Dalla finale mondiale con l’Argentina in Qatar, persa ai calci di rigore, i Bleus hanno collezionato esclusivamente vittorie: l’unica sconfitta l’hanno rimediata nell’amichevole dello scorso settembre con la Germania (2-1).

Un mese fa, grazie ad una strepitosa doppietta di Mbappé, la Francia ha espugnato anche la Cruijff Arena di Amsterdam (1-2), rimandando la festa dei padroni di casa.

Deschamps contro Gibilterra potrebbe schierare una formazione sperimentale e darà spazio a diversi giocatori che nelle gare precedenti sono partiti titolari. A centrocampo, di fianco a Rabiot, toccherà al giovane centrocampista del Psg, Zaire-Emery, mentre l’interista Thuram in attacco prenderà il posto di Giroud. Hanno invece lasciato il ritiro Camavinga e Konaté, entrambi infortunatisi in allenamento. E Gibilterra? La piccola selezione del territorio d’oltremare britannico non ha totalizzato neppure un punto, né segnato gol: dietro invece ha fatto meglio solo di San Marino e Cipro, limitandosi ad incassare 21 reti.

Come vedere Francia-Gibilterra in diretta tv e in streaming

La sfida tra Francia e Gibilterra è in programma sabato alle 20:45 e si giocherà all’Allianz Riviera di Nizza, in Francia. Sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Match che stavolta potrebbe terminare con un punteggio tennistico, visto che nella Francia molte seconde linee proveranno a mettersi in mostra: Mbappé e compagni dovrebbero realizzare non meno di cinque gol contro la selezione gibilterrina.

Le probabili formazioni di Francia-Gibilterra

FRANCIA (4-2-3-1): Samba; Clauss, Saliba, L. Hernandez, T. Hernandez; Zaire-Emery, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Thuram.

GIBILTERRA (5-4-1): Coleing; Sergeant, R. Chipolina, Mouelhi, J. Chipolina, Olivero; Walker, Pozo, Badr, El Hmidi; De Barr.

POSSIBILE RISULTATO: 6-0