Formazioni ufficiali Italia-Macedonia: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Una sfida da non fallire per non compromettere ulteriormente la propria corsa ad un posto al sole tra le qualificate ai prossimi Europei. Reduce dalla brutta sconfitta patita in casa dell’Inghilterra, l’Italia di Luciano Spalletti non ha altri risultati possibili se non la vittoria. Gli Azzurri devono obbligatoriamente battere la Macedonia per potersi giocare il confronto decisivo con l’Ucraina forte di due risultati possibili su tre. Diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco, Barella, Jorginho, Bonaventura, Berardi, Raspadori, Chiesa.

MACEDONIA (4-2-3-1): Dimitrievski, Manev, Serafimov, Musliu, Dimoski, Elezi, Ademi, Alioski, Bardi, Elmas, Miovski.

Italia-Macedonia, il pronostico marcatori

Sono tante le frecce a disposizione di Luciano Spalletti. L’Italia proverà a partire forte, per cercare di incanalare il match nei binari più congeniali. Soprattutto le corsie esterne potrebbe fornire una valvola di sfogo importante alla manovra degli Azzurri. Ritornato al top della condizione dopo l’infortunio delle scorse settimane, Federico Chiesa potrebbe impreziosire la sua prestazione con un gol dei suoi. A secco di gol con la maglia della Juventus ormai da settembre, l’ex tuttocampista della Fiorentina potrebbe sgusciare tra le maglie della difese avversarie ed incunearsi con forza, grinta e tecnica per provare a battere Dimitrievski. Per i più temerari, da non sottovalutare la voglia di rivalsa di Barella. Protagonista di una stagione fino a questo momento al di sotto dei suoi standard, la mezzala dell’Inter intende fornire una risposta delle sue. E chissà che non possano crearsi i presupposti per una rete della mezzala nerazzurra, abile anche nel tiro dalla media-lunga distanza.

Probabili ammoniti e tiratori di Italia-Macedonia

In grado di fare degli inserimenti a fari spenti una vera e propria arma tattica, Giacomo Bonaventura non dovrebbe riscontrare grandi difficoltà nel mettere a segno almeno una conclusione nello specchio di porta avversario. Inoltre, è interessante anche l’opzione Darmian tiratore. Una sua sgroppata sulla fascia culminante con una conclusione nello specchio di porta avversaria è un’ipotesi tutt’altro che inverosimile. Sul fronte opposto, uno dei pericoli pubblici più importanti sarà Aliovski, che potrebbe impensierire Donnarumma con una conclusione delle sue. Intriga anche l’opzione Elmas come possibile tiratore. Per quanto riguarda i possibili ammoniti, invece, fari puntati su Manev e Dimoski che, se sfidati nell’uno contro uno da Chiesa e Berardi, potrebbero essere costretti a spendere almeno un cartellino giallo.