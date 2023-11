Slovacchia-Islanda, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Slovacchia-Islanda è un match della nona giornata del gruppo J di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca giovedì alle 20:45: pronostici.

Di Francesco Calzona, ex collaboratore di Maurizio Sarri ai tempi del Napoli, sicuramente ne risentiremo parlare. Non a caso il suo nome era uscito fuori, proprio in questi giorni, tra i papabili per rimpiazzare Garcia, appena esonerato dal club campione d’Italia che alla fine ha deciso di virare su Mazzarri. Calzona, da qualche mese sulla panchina della Slovacchia, è a 90 minuti dal riportare i Sokoli alla fase finale di un campionato europeo.

Si tratterebbe della terza qualificazione consecutiva per la selezione slava, che nell’edizione 2016 arrivò addirittura agli ottavi. La Slovacchia è attualmente seconda in un girone dominato in lungo e in largo dall’onnipotente Portogallo, unica squadra ancora a punteggio pieno insieme alla Francia. Skriniar e compagni hanno otto punti in meno dei lusitani ma possono contare su un rassicurante vantaggio di cinque lunghezze sul Lussemburgo, che in teoria potrebbe ancora raggiungerli. Può facile a dirsi che a farsi, visto che alla Slovacchia basterà evitare la sconfitta nel match casalingo con l’Islanda per archiviare ogni discorso e raggiungere l’obiettivo senza dover passare dagli spareggi.

Speranze al lumicino invece per gli scandinavi, che resteranno in corsa solamente in caso di vittoria nella sfida di Bratislava.

Per gli uomini di Age Hareide è stata una campagna di qualificazione ancora una volta in tono minore e quella squadra che qualche anno fa era riuscita a togliersi diverse soddisfazioni, qualificandosi per la prima volta alla fase finale di Mondiali ed Europei è al momento un lontano ricordo. L’Islanda, in caso di mancata qualificazione, non potrà accedere neppure agli spareggi, non avendo fatto bene nell’ultima Nations League.

Come vedere Slovacchia-Islanda in diretta tv e in streaming

La sfida tra Slovacchia e Islanda è in programma giovedì alle 20:45 e si giocherà Národný futbalový Stadion di Bratislava, in Slovacchia. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Slovacchia ha avuto la meglio all’andata (2-1) e dovrebbe riuscire a ripetersi anche in casa, conquistando così l’agognata qualificazione ad Euro 2024. Ci aspettiamo un altro match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Slovacchia-Islanda

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Duda, Lobotka, Kucka; Schranz, Bozenik, Haraslin.

ISLANDA (4-3-3): Runarsson; Sampsted, Palsson, Ingason, Finnsson; Willumsson, Traustason, Haraldsson; Gudmundsson, Oskarsson, A. Sigurdsson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1