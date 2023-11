Scommesse, 4-4 e vincita record: ha preso due volte la stessa partita. Incredibile ma vero. Ecco tutto quello che è successo

Se nel momento in cui leggerete questo articolo penserete a tutte quelle scommesse perse per una partita all’ultimo minuto, magari quella che non vi dava preoccupazioni, e lo fate con una certa rabbia, avete tutte le ragioni del Mondo. Perché la storia che vi stiamo per raccontare ha del clamoroso. Che ci spiega in poche parole una cosa: se uno deve vincere, se la fortuna deve girare, allora può davvero scommettere su tutto quello che vuole.

Non uno, ma ben due risultati esatti. Clamorosi. Nella stessa partita. E come è possibile direte voi? Possibile. Perché il giocatore in questione – così come riportato da Agimeg.it, non solo si è giocato il risultato esatto del primo tempo, ma anche del secondo, puntando sul Live. Magari sarà stato anche un sogno fatto. Direte voi, di nuovo. Ci può stare. Vero, verissimo. Ma vi immaginavate mai che qualcuno avesse potuto centrare il risultato esatto del primo tempo e del secondo tempo di Chelsea-Manchester City finita solamente 4-4? Eppure è successo.

Scommesse, il doppio colpo è incredibile

Il fatto è successo all’agenzia Replatz di Cerignola, in Puglia. Un doppio colpo con due risultati esatti centrati. L’uomo in questione ha deciso infatti di giocare il 2-2 primo tempo del big match della Premier League, che era quotato altissimo, ovviamente: 88volte la posta. E poi, in live, dopo aver centrato appunto la prima parte di gara, lo stesso risultato anche per il secondo tempo della partita.

Non sappiamo in questo caso a quanto ammontava la quota di certo alla fine di questa domenica bestiale il fortunato scommettitore si è portato a casa la bellezza di 7.300euro. Una cifra incredibile con un solo match e con soli pochissimi euro investiti. Perché se la quota del secondo tempo 2-2 non era a 88, poco ci manca. O magari era anche superiore, visto che era davvero difficile se non impossibile pensare che questo potesse succedere. Sì, siamo convinti anche noi dopo averla raccontata che questa schedina sia venuta fuori dopo un sogno. Uno di quelli premonitori come spesso succede, o almeno così si dice, quando si giocano i numeri al Lotto. O magari erano proprio numeri del Lotto scambiati per un risultato esatto?