Montenegro-Lituania, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Montenegro-Lituania è un match valido per la nona giornata del gruppo G di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca giovedì alle 20:45: pronostici.

Nessun verdetto, ancora, nel gruppo G ma i giochi sembrano essere già fatti. A qualificarsi ad Euro 2024 saranno con ogni probabilità Ungheria e Serbia, le due squadre che al momento occupano i primi due posti.

L’unica selezione che, in teoria, potrebbe scompaginare i loro piani è il Montenegro: per continuare a sperare nella qualificazione Jovetic e compagni – sprovvisti del paracadute spareggi – devono battere a tutti i costi la Lituania, già eliminata. Ma anche in quel caso non sarebbero padroni del proprio destino. I montenegrini, infatti, sono terzi a quota 8 punti, cinque in meno della Serbia seconda. La corsa va fatta sui cugini, che nell’ultimo match, un mese fa, li hanno sonoramente battuti (3-1) riducendo al lumicino le loro speranze di poter rientrare in gioco. All’Ungheria basterà non perdere con il fanalino di coda Bulgaria per staccare il pass per l’Europeo, avendo un punto in più dei serbi. Che, a loro volta, si ritroverebbero automaticamente sull’aereo per la Germania senza neppure scendere in campo se il Montenegro dovesse inciampare sulla Lituania. Un risultato tutt’altro che improbabile, se consideriamo che i baltici, nonostante non abbiano più obiettivi realistici, nell’ultima partita hanno fermato la capolista Ungheria (2-2), centrando il secondo risultato positivo dopo la vittoria per 2-0 contro i bulgari.

Sono sei i punti conquistati dalla selezione di Edgaras Jankauskas in 7 giornate: un buon bottino per una rappresentativa il cui obiettivo principale era quello di evitare l’ultimo posto in classifica. Il commissario tecnico lituano può dunque considerarsi soddisfatto e nella trasferta in Montenegro cercherà quantomeno di confermare i progressi dell’ultimo periodo.

Come vedere Montenegro-Lituania in diretta tv e in streaming

Montenegro-Lituania è in programma giovedì alle 20:45 e si giocherà al Gradski Stadion di Podgorica, in Montenegro. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

In trasferta la Lituania è stata meno spavalda, trovando la via del gol solamente contro la disastrosa Bulgaria. Il Montenegro, anche per una questione di motivazioni, è favorito in una gara da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Montenegro-Lituania

MONTENEGRO (3-5-2): Mijatovic; Vujacic, Savic, Tomasevic; Marusic, Kuc, Camaj, Jankovic, Vukcevic; Krstovic, Jovetic.

LITUANIA (3-4-3): Zubas; Utkus, Klimavicius, Lekiatas; Lasickas, Gineitis, Vorobjovas, Sirvys; Novikovas, Paulauskas, Cernych.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0