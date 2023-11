Lussemburgo-Bosnia, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Lussemburgo-Bosnia è un match valido per la nona giornata del gruppo J di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca giovedì alle 20:45: pronostici.

Comunque vada a finire, per il Lussemburgo queste qualificazione ad Euro 2024 sono state un successo. La piccola selezione del Granducato a due turni dalla fine è ancora matematicamente in gioco per il pass diretto per i prossimi campionati europei, evento unico se guardiamo a quella che è stata la storia di questa rappresentativa.

Gli uomini di Luc Holtz sono arrivati addirittura in doppia cifra, totalizzando undici punti, a testimonianza della crescita esponenziale degli ultimi anni, favorita anche dalle numerose naturalizzazioni. Il Lussemburgo è terzo, a -5 dal secondo posto, occupato dalla Slovacchia. Per qualificarsi direttamente, tuttavia, deve battere la Bosnia e sperare che al tempo stesso gli slovacchi vengano sconfitti dall’Islanda: una combinazione piuttosto improbabile. Ma niente paura: anche se non dovessero riuscire ad arrivare secondi dietro al Portogallo, i lussemburghesi – ad oggi – sarebbero qualificati agli spareggi di marzo grazie al piazzamento nell’ultima edizione della Nations League, in Lega C. La Bosnia, invece, sebbene abbia due punti in meno in classifica del Lussemburgo, sa già di poter partecipare ai playoff (è una delle tre certe della presenza insieme a Finlandia e Georgia).

Dzeko e compagni, ad ogni modo, si sono resi protagonisti di una campagna deludente, in cui le uniche vittorie sono arrivate contro Liechtenstein (due volte) e Islanda.

Per il resto tante sconfitte pesanti, a cominciare da quelle con il Portogallo, con i lusitani che hanno prevalso 3-0 all’andata e addirittura 5-0 al ritorno. I balcanici hanno perso anche con il Lussemburgo: in Bosnia, lo scorso giugno, è finita 2-0 per la selezione di Holtz.

Come vedere Lussemburgo-Bosnia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lussemburgo e Bosnia è in programma giovedì alle 20:45 e si giocherà allo Stade de Luxembourg di Lussemburgo, in Lussemburgo. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Bosnia è già con la testa agli spareggi, il Lussemburgo invece tenterà il tutto per tutto per provare a restare in gioco fino all’ultimo. Potrebbe venirne fuori una gara movimentata, in cui entrambe dovrebbero riuscire ad andare a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Lussemburgo-Bosnia

LUSSEMBURGO (4-4-2): Moris; Jans, Gerson, Chanot, Martins; V. Thill, Barreiro Martins, Martins Pereira, S. Thill; Sinani, Rodrigues.

BOSNIA (4-3-3): Vasilj; Dedic, Hadzikadunic, Kovacevic, Gazibegovic; Hadziahmetovic, Cimirot, Krunic; Stevanovic, Demirovic, Tahirovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1