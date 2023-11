Liechtenstein-Portogallo, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Liechtenstein-Portogallo è un match valido per la nona giornata del gruppo J di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca giovedì alle 20:45: pronostici.

Non ha lasciato neanche le briciole agli avversari il Portogallo di Roberto Martinez, che nel gruppo J ha affermato la sua supremazia sin dalla prima partita. Qualificazione mai in discussione per Cristiano Ronaldo e compagni, unici ancora a punteggio pieno dopo otto giornate insieme alla Francia di Mbappé. Sorteggiati in un girone che non presentava troppe insidie, i lusitani hanno realizzato la bellezza di 32 gol, subendone solamente due.

Un dominio totale che ha indirettamente contribuito a migliorare lo score personale di CR7, che ancora una volta si è preso la scena a suon di gol. Portogallo che è ormai irraggiungibile anche per la Slovacchia, la selezione – a meno di sorprese – chiuderà al secondo posto dietro agli iberici. Non poteva iniziare meglio, dunque, l’avventura dell’ex commissario tecnico del Belgio sulla panchina della nazionale portoghese: in attesa di test più probanti, l’allenatore spagnolo, criticatissimo dopo l’esperienza al timone dei Diavoli Rossi, finora ha dimostrato di poter fare girare una nazionale che da qualche anno a questa parte abbonda di qualità, disponendo di giocatori che militano nei club più forti d’Europa.

Per la prima volta nella sua storia il Portogallo può chiudere la campagna di qualificazione con il 100% di vittorie: gli basterà avere la meglio su Liechtenstein e Islanda.

Successo scontato contro la modesta selezione del Principato, una delle 5 selezioni ferme a quota zero punti insieme a San Marino, Cipro, Malta e Gibilterra. Guidato dal tedesco Konrad Funfstuck, il Liechtenstein non ottiene un risultato positivo in una gara ufficiale da più di due anni, quando riuscì a pareggiare con l’Armenia nelle qualificazioni mondiali.

Come vedere Liechtenstein-Portogallo in diretta tv e in streaming

La sfida tra Liechtenstein e Portogallo è in programma giovedì alle 20:45 e si giocherà al Rheinpark Stadion di Vaduz, in Liechtenstein. Sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Nella gara d’andata il Portogallo segnò quattro gol al Liechtenstein (4-0) che dopo le 15 reti complessive rifilate al Lussemburgo tra andata e ritorno deve ritenersi addirittura fortunato: stavolta è assai probabile che i lusitani ne riescano a segnare almeno 5.

Le probabili formazioni di Liechtenstein-Portogallo

LIECHTENSTEIN (5-4-1): B. Buchel; S. Wolfinger, Marxer, Weiser, Traber, Goppel; Luchinger, M. Buchel, Sele, Meier; Salanovic.

PORTOGALLO (3-5-2): Rui Patricio; Antonio Silva, Ruben Dias, Goncalo Inacio; Cancelo, Palhinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Guerreiro; Cristiano Ronaldo, Joao Felix.

POSSIBILE RISULTATO: 0-5