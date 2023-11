Gratta e Vinci, basta un simbolo: incasso immediato

Gratta e Vinci, pesca subito il simbolo che blocca il gioco. Ma si porta lo stesso a casa una bella vincita. Ecco dove e cosa è successo

Come vi abbiamo spiegato già in altre situazioni, ormai i Gratta e Vinci ti permettono di cercare la vincita in più modi. Non solo con il classico numero, che comunque una volta che esce ti dà la certezza di riscuotere qualcosa, ma anche con i simboli o con i bonus, o addirittura con dei moltiplicatori che molto spesso sono quelli che ti permettono di raggiungere belle somme.

In ogni caso qui parliamo di una vincita arrivata con un simbolo. E c’è una cosa sicuramente da sottolineare: una volta che esce una figura, anche se questa è proprio nella prima casella del Gratta e Vinci, è davvero inutile andare avanti a grattare. C’è una regola, che i più assidui giocatori conoscono, che dice che appunto non c’è nessuna possibilità di un’altra vincita qualora nel tagliando esca appunto un simbolo. Ed è proprio di una vincita con un Ferro di Cavallo che vi parliamo, una storia raccontata da Agimeg.it.

Gratta e Vinci, ecco la vincita col simbolo

Protagonista della vittoria in questione è il “Miliardario Mega”, dal valore commerciale di 10euro, acquistato nella ricevitoria Migliaccio in Via Provinciale Nuova 3 a Maiori, in provincia di Salerno.

Questo tagliando prevede, oltre alla classica modalità di trovare nell’area ‘Numeri Vincenti‘ uno o più numeri presenti anche nella sezione ‘I Tuoi Numeri‘ ed al ‘Numero Jolly‘, anche la possibilità di incassare premi importanti trovando uno dei quattro simboli in gioco. E uno di questi simboli è il ferro di cavallo. Il cliente in questione è riuscito a trovarlo nel suo biglietto e questo gli ha permesso di incassare in maniera immediata una vincita di 200euro. Bella somma, senza uscire pazzi più di tanto. Con un solo segno. Chissà quanti vorrebbero trovarlo.