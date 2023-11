AFC Qualificazioni Mondiali: pronostici partite 16 novembre

AFC Qualificazioni Mondiali, ecco i nostri pronostici per le partite in programma il 16 novembre: si gioca il primo turno della seconda fase

Non solo in Sud America, dove si gioca già da un poco di tempo, il 16 novembre iniziano anche le qualificazioni ai Mondiali delle squadre asiatiche. Che, dopo una prima parte di playoff, adesso si gioca con i classici gironi all’italiana, dove le prime due andranno avanti per l terza fase.

Sono otto i raggruppamenti e come detto si inizia a fare sul serio, visto che iniziano a scendere in campo anche quelle nazionali che, nella prima parte, perché avevano ovviamente un ranking diverso, hanno guardato le altre. Ci sono delle squadre che oggettivamente sono assai più forti delle altre e che non dovrebbero avere problemi a staccare il pass per il turno successivo. Sì, perché dopo si giocherà ancora.

AFC qualificazioni Mondiali, ecco i nostri pronostici

Otto gironi tutti in campo il 16 novembre: una giornata ricca di partite e andiamo a vedere quelle che probabilmente ci possono interessare. Il primo match è quello tra Australia e Bangladesh: bene, questa partita appare davvero indirizzata quindi si potrebbe anche pensare a una larghissima vittoria dei padroni di casa che riescono quasi sempre, alla fine, a qualificarsi. Ed è anche giusto così. Contro la Birmania non non avrà problemi nemmeno il Giappone. Anche in questo caso vittoria larga.

L’Uzbekistan giocherà in trasferta in Turkmenistan, e in questo caso una vittoria esterna ci sta. Scende in campo anche la Nazionale di Roberto Mancini, l’Arabia Saudita, che ospita il Pakistan. Il tecnico italiano è alla ricerca della sua prima vittoria da quando siede sulla panchina della nazionale saudita. In arrivo un primo brindisi, non ci possono essere davvero discussioni. Sotto infine vi proponiamo quelli che sono i nostri pronostici. Nelle squadre vincenti, ovviamente come spiegato prima, visto quello che è il divario si potrebbe anche decidere di puntare su qualcosa di molto diverso rispetto alla semplice vittoria. Magari con qualche combo con Over oppure con un handicap alto.

PROBABILI SQUADRE VINCENTI

Australia in Australia-Bangladesh (ore 10)

Giappone in Giappone-Birmania (ore 11)

Arabia Saudita in Arabia Saudita-Pakistan (ore 17:30)

Uzbekistan in Turkmenistan-Uzbekistan (ore 15)

GARE DA ALMENO UNA RETE PER SQUADRA

Malesia-Kyrgysztan (ore 14)

Kuwait-India (ore 17:30)

GARE DA ALMENO TRE RETI COMPLESSIVE (ANCHE QUATTRO)

Australia-Bangladesh

Yemen-Bahrain (ore 19)