Estonia-Austria, qualificazioni Euro 2024: tv, probabili formazioni, pronostici

Estonia-Austria è un match della nona giornata del gruppo F di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca giovedì alle 18:00: pronostici.

Non c’è più alcun verdetto da scrivere nel gruppo F, dove Belgio e Austria sono ormai sicure di chiudere ai primi due posti e di essere già qualificate direttamente alla fase finale dell’Europeo tedesco. Fuori dai giochi, a prescindere da quello che succederà in questa finestra di partite, Svezia, Azerbaigian ed Estonia.

Ma i baltici, che in sei giornate hanno totalizzato a malapena un punto grazie al pareggio in Azerbaigian dello scorso giugno (1-1), potrebbero clamorosamente ottenere un pass per gli spareggi in programma nella prossima primavera e che metteranno in palio gli ultimi tre posti per partecipare ad Euro 2024. L’Estonia, infatti, ha vinto il proprio girone nell’ultima edizione della Nations League (Lega D), un risultato che quasi certamente gli permetterà di disputare i playoff, visto che cinque delle vincitrici dei gironi della competizione conclusasi la scorsa estate – e vinta dalla Spagna – si sono già qualificate. Per il commissario tecnico, lo svizzero Thomas Haberli le ultime due partite del girone con Austria e Svezia saranno dunque importanti test in vista degli eventuali spareggi di marzo.

Un match che equivale quasi ad un’amichevole anche per la selezione di Ralf Rangnick, che chiuderà la campagna di qualificazione proprio a Tallinn.

L’Austria è al momento seconda a quota 16 punti, uno in meno del Belgio capolista. Cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta per il Das Team, battuto solamente dai Diavoli Rossi nel pirotecnico 2-3 di un mese fa. Per gli austriaci si tratta della terza qualificazione di fila ad un Europeo: nel 2021 la loro corsa si fermò agli ottavi contro l’Italia di Roberto Mancini.

Come vedere Estonia-Austria in diretta tv e in streaming

La sfida tra Estonia ed Austria è in programma giovedì alle 18:00 e si giocherà alla Le Coq Arena di Tallinn, in Estonia. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Uno dei due gol segnati in sei partite l’Estonia lo realizzò proprio contro l’Austria, che nella scorsa primavera ebbe la meglio “solo” 2-1 sui baltici. Stavolta ci aspettiamo una vittoria più rotonda da parte degli uomini di Rangnick, che segneranno dai due ai quattro gol.

Le probabili formazioni di Estonia-Austria

ESTONIA (3-4-2-1): Hein; Peetson, Kuusk, Paskotsi; Lilander, Kait, Poom, Pikk; Tunjov, Vastsuk; Anier.

AUSTRIA (4-3-3): A. Schlager; Posch, Danso, Alaba, Wober; X. Schlager, Sabitzer, Laimer; Baumgartner, Arnautovic, Gregoritsch.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3