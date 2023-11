Bulgaria-Ungheria è un match della nona giornata del gruppo G di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca giovedì alle 18:00: pronostici.

L’Ungheria è a un passo dalla qualificazione ad Euro 2024. Per i magiari, primi in classifica nel gruppo G con un punto di vantaggio sulla Serbia, sarebbe la terza partecipazione consecutiva alla fase finale di una rassegna continentale dopo le partecipazione alle edizioni 2016 e 2020. Obiettivo vicinissimo per la selezione guidata dall’italiano Marco Rossi, che per festeggiare con un turno d’anticipo dovrà evitare la sconfitta contro il fanalino di coda Bulgaria, già certa di essere fuori dai giochi.

Szoboszlai e compagni addirittura potrebbero qualificarsi anche con una sconfitta, a patto che il Montenegro – unica rappresentativa a poter ancora insidiare Ungheria e Serbia – non riesca ad avere la meglio sulla Lituania, altra squadra già eliminata. Rossi e i suoi uomini sono ancora imbattuti: di quattro vittorie e due pareggi è lo score dell’Ungheria, che ha avuto il merito di battere per ben due volte la Serbia (2-1 all’andata ed anche al ritorno). Nell’ultima uscita, invece, i magiari non sono andati al di là di un pareggio contro la Lituania (2-2) e quei due punti in più gli avrebbero permesso di poter fare già le valigie e salire sull’aereo per la Germania.

La festa, tuttavia, è solamente rinviata. Questa Bulgaria, già travolta 3-0 lo scorso marzo, non fa paura.

I Luvovete non hanno più raggiunto i picchi toccati nello Mondiale ’94, quando arrivarono addirittura tra le prime quattro trascinati dall’estro di un giocatore fantastico come Hristo Stoichkov. Oggi la selezione di Ilian Iliev giace all’ultimo posto nel girone e per l’ennesima volta ha fallito la qualificazione ad una grande rassegna internazionale. Soltanto due punti per una squadra che viene da quattro sconfitte consecutive, comprese quelle nelle amichevoli con Iran e Albania.

Come vedere Bulgaria-Ungheria in diretta tv e in streaming

Bulgaria-Ungheria è in programma giovedì alle 18:00 e si giocherà allo stadio nazionale Vasil Levski di Sofia, in Bulgaria. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Ungheria di Marco Rossi non si farà sorprendere come un mese fa in Lituania e suggellerà la qualificazione ad Euro 2024 con una vittoria. Contro una Bulgaria in difficoltà e che ha segnato solo un gol nelle ultime quattro uscite potrebbe tenere anche la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Bulgaria-Ungheria

BULGARIA (3-4-3): Dyulgerov; Dimitrov, Antov, Petrov; Popov, Gruev, Chochev, Turitsov; Despodov, Borukov, Delev.

UNGHERIA (3-4-2-1): Dibusz; Balogh, Lang, Szalai; Nego, Nagy, Styles, Kerkez; Csoboth, Szoboszlai; Nemeth.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2