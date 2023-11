Tsitsipas-Rune, Atp Finals: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Tsitsipas-Rune è un match valido per la fase a gruppi delle Atp Finals 2023: orario, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.

Nella terza giornata delle Atp Finals 2023 tocca ai due giocatori che domenica scorsa hanno esordito con una sconfitta, Stefanos Tsitsipas e Holger Rune, incrociare le rispettive racchette. Siamo nel gruppo Verde, quello in cui sono stati sorteggiati anche Novak Djokovic e Jannik Sinner. E sia il greco che il danese sanno di non poter più sbagliare, visto che non sono certo loro i favoriti per i primi due posti.

Una sconfitta, dunque, potrebbe costare carissima. Quasi uno spareggio, se vogliamo. Per poi giocarsi il tutto per tutto nell’ultima partita. Per il nativo di Atene, che sembra aver superato il problema al gomito, il percorso che conduce alla fase ad eliminazione diretta è già in salita. Tsitsipas, sconfitto nettamente da Sinner all’esordio (6-4 6-4), deve battere obbligatoriamente Rune e poi fare l’impresa contro Djokovic nell’ultimo turno del round robin. Una montagna da scalare per un giocatore che non ha brillato nella seconda parte della stagione, ad eccezione di Vienna e Parigi-Bercy, due tornei in cui ha raggiunto la semifinale. L’allievo di Boris Becker, anche lui reduce da mesi complicati e condizionati da un infortunio, dà l’impressione di stare un po’ meglio rispetto all’ellenico.

Quasi uno spareggio

Due giorni fa, infatti, Rune ha fatto sudare Djokovic, costringendolo al terzo set e a restare in campo per oltre tre ore. E c’era riuscito anche due settimane fa a Parigi-Bercy.

I precedenti, poi, non sono positivi per il greco, che contro Rune ha perso due volte su due nella stagione 2022. Il nativo di Gentofte ebbe la meglio al Roland Garros, piegando in quattro set Tsitsipas, e si ripeté qualche mese più tardi a Stoccolma, prevalendo in finale sull’ateniese, senza concedergli neppure un set. Per Rune, lo ricordiamo, è la prima volta assoluta alle Finals, Tsitsipas invece non ha più superato il girone dopo il trionfo nel 2019: tre eliminazioni di fila nel round robin per il greco.