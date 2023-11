I pronostici di martedì 14 novembre: FA Cup e Atp Finals

I pronostici di martedì 14 novembre: in programma i replay del primo turno di FA Cup. Ma oggi è protagonista anche il tennis.

Con i principali campionati europei (e non) in soffitta per due settimane per dare spazio agli impegni delle nazionali, a prendersi la scena è l’FA Cup con la “ripetizione” delle partite terminate in parità nel primo turno, i cosiddetti replay.

La più importante delle coppe nazionali inglesi, lo scorso anno vinta dal Manchester City a Wembley contro i cugini del Manchester United, è partita lo scorso 3 novembre. Ovviamente in queste prime partite non sono coinvolte le squadre di Premier League e di Championship, che inizieranno a prendere parte alla competizione da gennaio in poi. Tra i match più interessanti c’è sicuramente quello tra Accrington e Doncaster, due club che partecipano alla League Two, la quarta serie del sistema calcistico d’oltremanica. Nel primo match è finita 2-2, ma stavolta l’Accrington potrebbe spuntarla facendo valere il fattore campo: il Doncaster, infatti, ha perso quattro delle ultime cinque trasferte. Il Derby County dovrebbe invece far valere la categoria di differenza nella sfida con il Crewe Alexandra.

Pronostici altre partite

Forest Green e Peterborough sono favoriti rispettivamente su Scarborough e Salford. Non dovrebbe mancare lo spettacolo in Horsham-Barnsley, dieci giorni fa terminata 3-3.

Sfide potenzialmente movimentate anche quelle tra Grimsby e Slough e York e Chester, in cui entrambe le squadre dovrebbero segnare almeno un gol per parte. Per quanto riguarda il tennis, invece, questa è la settimana delle Atp Finals torinesi: nella prima gara in programma Medvedev avrà verosimilmente la meglio sul connazionale Rublev nel derby russo, mentre in serata c’è l’attesissimo match tra Djokovic e Sinner: l’altoatesino non parte favorito ma potrebbe aggiudicarsi almeno un set contro il fenomeno di Belgrado.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Rune batte Tsitsipas, Atp Finals, ore 14:30

Vincenti

• Accrington (in Accrington-Doncaster, FA Cup, ore 20:45)

• Derby County (in Derby County-Crewe Alexandra, FA Cup, ore 20:45)

• Forest Green (in Forest Green-Scarborough, FA Cup, ore 20:45)

• Peterborough (in Salford-Peterborough, FA Cup, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Horsham-Barnsley, FA Cup, ore 20:30

• Grimsby-Slough, FA Cup, ore 20:45

• York-Chester, FA Cup, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Burton Albion-Port Vale, FA Cup, ore 20:45

• Salford-Peterborough, FA Cup, ore 20:45

Il “clamoroso”

Tie break nel primo set nella sfida tra Djokovic e Sinner, Atp Finals, ore 21:00