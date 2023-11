Israele-Svizzera è un match della settima giornata del gruppo I di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca mercoledì alle 20:45: pronostici.

È trascorso più di un mese dal violentissimo attacco terroristico che lo scorso ottobre ha colpito Israele, evento che ha subito convito la Uefa a spostare le due gare che la selezione di Alon Hazan avrebbe originariamente dovuto disputare nei giorni successivi contro Svizzera e Kosovo, valide per le qualificazioni ad Euro 2024.

Zahavi e compagni ne hanno già recuperata una domenica scorsa, quella contro il Kosovo: a Pristina, in un’atmosfera quasi surreale – lo stadio era blindato per motivi di ordine pubblico – Israele ha subito la sua seconda sconfitta in questa sua campagna di qualificazione, perdendo 1-0. Decisivo il gol, a fine primo tempo, del giocatore del Besiktas Rashica. Gli israeliani, pur dominando il possesso, non sono riusciti a perforare la difesa della selezione balcanica, chiudendo anche in dieci uomini a causa dell’espulsione di Revivo. Gli uomini di Hazan hanno così fallito una grande occasione, quella di riavvicinarsi al secondo posto, adesso lontano 4 punti. In caso di sconfitta con la Svizzera, seconda forza del girone (ma con una partita in meno rispetto alla capolista Romania) per Israele le speranze di qualificarsi direttamente diventerebbero scarse, visto che poi bisognerebbe vincere a tutti i costi la sfida con la Romania, attualmente a +5, e quella con Andorra.

Israele spalle al muro

Gli elvetici, invece, nel caso in cui dovessero spuntarla nella gara di Felcsut, in Ungheria – il match si gioca in campo neutro – tornerebbero davanti a tutti, a +2 dai rumeni.

La selezione rossocrociata di Murat Yakin si è complicata la vita nell’ultimo turno, facendosi fermare dalla Bielorussia, capace di tornare con un punto dalla sfida di San Gallo (3-3). Per la Svizzera è dunque una gara da non sbagliare se vuole raggiungere l’obiettivo prima dell’ultima giornata. Gli uomini di Yakin hanno già battuto Israele lo scorso marzo e l’hanno fatto anche nettamente: a Ginevra assistemmo ad un 3-0 senza possibilità d’appello.

Come vedere Israele-Svizzera in diretta tv e in streaming

La sfida tra Israele-Svizzera è in programma mercoledì alle 20:45 e si giocherà alla Pancho Arena di Felcsut, in Ungheria (campo neutro). Sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Scossa dai purtroppo ben noti eventi extracalcistici, la selezione israeliana non ha fatto una buona impressione nella sfida con il Kosovo. E contro una Svizzera desiderosa di riscattarsi dopo l’inatteso pareggio interno con la Bielorussia sarà ancora più complicato. Probabile successo degli elvetici in cui potrebbero tenere anche la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Israele-Svizzera

ISRAELE (4-3-3): Glazer; Lavi, Miguel Vitor, Goldberg, Dasa; Safuri, Abu Fani, Do. Peretz; Gloukh, Zahavi, Kanichowsky.

SVIZZERA (4-3-3): Sommer; Fernandes, Schar, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Zakaria; Shaqiri, Amdouni, Vargas.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2