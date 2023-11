Djokovic-Sinner, Atp Finals: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Djokovic-Sinner è un match valido per la fase a gruppi delle Atp Finals 2023: orario, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.

L’ultimo tabù da sfatare, per Jannik Sinner, si chiama Novak Djokovic. Dopo aver superato l’ostacolo Medvedev, giocatore che fino a qualche mese fa, prima delle finali di Pechino e Vienna, sembrava la kryptonite dell’altoatesino, il numero uno d’Italia tenterà di scalare la montagna più alta, l’Everest del tennis se vogliamo, contro il giocatore più vincente di sempre, ancora affamato di vittorie come ai primordi della sua carriera.

Quella tra Sinner è Nole è sicuramente la partita più attesa sin dal momento del sorteggio e il pubblico di Torino si augura di rivederla anche in un’eventuale finale. I due non hanno sbagliato l’esordio, con l’azzurro che non ha smentito i pronostici della vigilia contro Stefanos Tsitsipas, regolato con un doppio 6-4 in poco meno di un’ora e mezza. Per il serbo invece è stato più complicato del previsto imporsi su un altro Next Gen dal futuro radioso come Holger Rune, che come due settimane fa a Bercy ha fatto penare il 24 volte vincitore Slam, tenendolo in campo per più di tre ore. Un successo sofferto, che però è valso la difesa – a prescindere da come andrà a finire a Torino – del primo posto nel ranking Atp nel 2023, premio ricevuto addirittura per l’ottava volta in carriera.

Nessun precedente sul cemento

Djokovic finora ha sempre battuto Sinner nei tre precedenti, giocati sulla terra rossa e sull’erba. Nel 2021 si impose sull’italiano a Montecarlo, nel 2022 e nel 2023 invece la spuntò a Wimbledon, la prima volta dopo aver rimontato da 2-0 a 3-2.

Nessun testa a testa sul cemento, né outdoor né indoor, un dettaglio che regala maggiore imprevedibilità a questa sfida, che con ogni probabilità mette in palio primo posto e qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Sinner, anche in caso di k.o, resterebbe padrone del proprio destino, dovendo affrontare Rune nell’ultima giornata del round robin.