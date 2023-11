Camila Giorgi resta a guardare: niente primato, come lei nessuno mai

Camila Giorgi, ormai è deciso e non c’è più niente da fare: la regina indiscussa l’ha messa ko ancora una volta.

Non è solo una passione fine a se stessa. Potrebbe trasformarsi, molto presto, in qualcosa di più. Camila Giorgi non ha mai fatto mistero, in effetti, di volersi tuffare a capofitto nel mondo della moda, nel momento in cui deciderà di appendere definitivamente la sua racchetta al chiodo.

Ha sempre ammesso di amarla più del tennis, ma poi, per un motivo o per un altro, ha sempre continuato a giocare. Il tutto mentre, parallelamente, metteva in piedi insieme a mamma Claudia un brand che sembrerebbe destinato a fare faville. Non fosse altro per il modo in cui lei, la migliore testimonial che si possa desiderare, lo ha sponsorizzato in campo negli ultimi anni. Già, perché sono tutti firmati Giomila, marchio di famiglia, i meravigliosi completi sportivi che la tennista marchigiana sfoggia da qualche tempo a questa parte. E che hanno contribuito a fare di lei, questo è poco ma sicuro, un punto di riferimento indissolubile dal punto di vista della moda in campo.

Quando si parla di stile Camila è senza ombra di dubbio un’icona, avendo lei il merito di aver trasformato il campo da gioco in una vera e propria passerella. C’è però qualcuno che, a quanto pare, ha fatto ancor meglio di lei. Tanto da averle soffiato un primato al quale la bella marchigiana, probabilmente, ambiva.

Serena Williams batte Camila Giorgi: niente da fare

È notizia di qualche ora fa che il Council of Fashion Designers of America ha consegnato, per la prima volta in assoluto, un riconoscimento piuttosto prestigioso. A riceverlo è stata Serena Williams, regina indiscussa del tennis mondiale che ha salutato il suo pubblico lo scorso anno, in occasione degli Us Open.

La campionessa è stata insignita del titolo di icona della moda e premiata in quanto tale presso il Museo di storia naturale di New York City. Nel corso della cerimonia è stato più volte sottolineato quanto a lungo si sia impegnata per creare un connubio tra sport e moda. E lei, dal canto suo, si è detta entusiasta di essere la prima atleta ad avere ricevuto questo riconoscimento. “Ho esplorato la moda e lo stile come un modo per distinguermi – ha detto – In molti modi, per me, i campi da tennis sono diventati la mia passerella”.

Niente da fare, quindi, per la Giorgi, che a modo suo ha comunque fatto la stessa identica cosa per cui Serena è stata premiata: dimostrare, cioè, che si può essere eleganti e sexy anche in campo.