Aryna Sabalenka, balletto con vista skyline: il reel è subito virale

Sapevamo perfettamente che le Wta Finals non avrebbero decretato solo ed esclusivamente chi, fra le otto in gara, fosse la regina assoluta. Che si sarebbero trasformate, bensì, una vera e propria lotta per la supremazia. E così, infatti, al netto di tutto è stato.

Aryna Sabalenka ha sperato fino alla fine di tenersi il trono e lo scettro di numero 1 al mondo, ma sapeva anche che la sua più acerrima rivale non le avrebbe reso le cose tanto semplici. Iga Swiatek, come ampiamente prevedibile, ha fatto di tutto per metterle i bastoni tra le ruote e per chiudere la stagione al primo posto della classifica mondiale. Tanto ha detto, tanto ha fatto, che ci è riuscita. In semifinale ha lasciato alla tigre bielorussa solo 5 game, poco più delle briciole insomma. E così ha vinto non solo le Finals, ma anche il braccio di ferro con la tennista più forte del 2023.

Fortuna che il tennis corre talmente forte che di tempo per fermarsi e per leccarsi le ferite non ne resta poi molto. La Sabalenka avrà avuto sicuramente bisogno di qualche giorno per farsi passare l’indigestione causatale dalla polacca, ma adesso sembra di nuovo serena e più tranquilla che mai.

Aryna Sabalenka si scatena in cam: ritmo contagioso

Una volta archiviate le Finals è rimasta per qualche giorno in un resort da sogno a Cancun, mentre adesso si trova a Los Angeles. Ed è stato proprio lì, su una terrazza panoramica con vista sulla città più glamour che esista al mondo, che la splendida Aryna ha deciso di far prendere un coccolone ai suoi follower.

Il reel postato dalla regina degli Australian Open ha strabiliato, in effetti, tutti, nessuno escluso. Sappiamo bene che la Sabalenka è una “compagnona” e che ama divertirsi in ogni contesto, ma il balletto in cui si cimenta nel video comparso su Instagram va al di là di qualunque aspettativa.

La bella tennista indossa felpa e pantaloncini, è di spalle e guarda allo skyline della città degli angeli mentre balla in maniera scatenatissima su questo magnifico terrazzo. Sembra spassarsela un mondo e pare pure piuttosto rilassata, con la mente finalmente libera da tutti i pensieri che ruotano attorno al tennis. Una vacanza così se la meritava proprio, insomma, e possiamo solo sperare che a questo reel ne seguano molti altri dello stesso tenore, perché è davvero un piacere vederla così spensierata.