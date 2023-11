Belgio-Serbia, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Belgio-Serbia è un’amichevole e si gioca mercoledì alle ore 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, tv, streaming e pronostici.

Il Belgio è una di quelle selezioni che ha messo in cassaforte la qualificazione all’Europeo tedesco già un mese fa, grazie ai due successi contro l’Estonia, travolta 5-0, contro l’Austria, piegata 3-2 nel rocambolesco match di Vienna. I Diavoli Rossi hanno 17 punti e sono ormai irraggiungibili per la terza in classifica, la Svezia, ferma a quota 7.

Adesso non resta che decidere chi sarà la prima classificata nel gruppo F, ma si tratta di un traguardo puramente simbolico visto che sia Belgio che Austria hanno in tasca il pass per la prossima rassegna continentale. Entrambe devono ancora giocare una partita: la rappresentativa guidata da Domenico Tedesco, tecnico nato in Calabria, domenica ospiterà a Bruxelles l’Azerbaigian di Gianni De Biasi ed è un altro match che potrebbe terminare in goleada. Prima di affrontare gli azeri però il Belgio giocherà un’amichevole con la Serbia, che a differenza di Lukaku e compagni non è ancora qualificata aritmeticamente. Agli uomini di Dragan Stojkovic servirà battere la Bulgaria, nel prossimo fine settimana per essere certi di giocare i campionati europei che si svolgeranno il terra teutonica a giugno.

Serbia a un passo dal traguardo

La Serbia si è sensibilmente avvicinata all’obiettivo grazie alla vittoria ottenuta ad ottobre nel derby con il Montenegro, battuto 3-1 grazie ai gol dei senatori Mitrovic e Tadic.

La qualificazione è a un passo, insomma, nonostante le due sconfitte subite con l’Ungheria, attuale capolista del gruppo G a +1 sulla selezione balcanica: basterà superare l’ostacolo Bulgaria per festeggiare. Tedesco sembra avere già le idee chiare sulla formazione da mettere in campo: davanti giocheranno i tre uomini più in forma, vale a dire Lukebakio, Lukaku e Doku, solo panchina invece per Trossard. Nella Serbia assente Milinkovic-Savic.

Come vedere Belgio-Serbia in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Belgio e Serbia è in programma mercoledì alle 20:45 e si giocherà allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, in Belgio. Verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Serbia nelle ultime sei gare ha segnato solo una volta meno di 2 gol ma ne ha sempre subito almeno uno, faticando in fase di non possesso palla. Per una difesa traballante, dunque, sarà complicato tenere a basa un Belgio che vanta il miglior attacco del proprio girone (17 gol in sette partite), trascinato da un giocatore in stato di grazia come Lukaku. Padroni di casa favoriti in un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Belgio-Serbia

BELGIO (4-3-3): Sels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana, Mangala; Doku, Lukaku, Doku.

SERBIA (3-4-1-2): V. Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Lukic, Kostic; Tadic; Mitrovic, Vlahovic.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2