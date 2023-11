Inter-Frosinone, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Inter-Frosinone è una partita valida per la dodicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Se non fosse per la Juventus, l’unica finora a tenere il passo dei nerazzurri, l’Inter sarebbe già in fuga. Dopo undici giornate di campionato i nerazzurri hanno sei punti di vantaggio sui cugini del Milan e addirittura sette sui campioni d’Italia in carica del Napoli.

Per ora si profila un duello con i bianconeri di Massimiliano Allegri, a -2 dalla squadra di Simone Inzaghi: in attesa dell’affascinante scontro diretto in programma tra due settimane, subito dopo la sosta per le nazionali, l’Inter dovrà fare di tutto per scongiurare un eventuale sorpasso. Così come la Juve, impegnata ventiquattr’ore prima con il Cagliari all’Allianz Stadium, anche l’Inter ha un turno favorevole (sulla carta) contro una neopromossa: il Frosinone di Eusebio Di Francesco.

L’Inter arriva alla sfida con i ciociari reduce da ben cinque vittorie consecutive tra coppa e campionato: particolarmente importanti le ultime due contro Atalanta (1-2) e Salisburgo (0-1): grazie al successo sugli austriaci Inzaghi ha staccato un pass per gli ottavi di finale – adesso si contenderà il primo posto con la Real Sociedad – ed è certo di essersi qualificato al nuovo Mondiale per Club, in programma nell’estate 2025 negli Stati Uniti. Sempre decisivo Lautaro Martinez, a segno sia a Bergamo che in Austria. Da prendere con le pinze il Frosinone, sinora protagonista di una prima parte di campionato sorprendente: dopo la vittoria di lunedì scorso sull’Empoli, i giallazzurri sono tornati ad occupare l’undicesimo posto, a quota 15 punti e a -3 dal sesto.

Inter-Frosinone: le ultime notizie sulle formazioni

Inzaghi spera di recuperare Dumfries: se l’olandese dovesse stare meglio si riapproprierà della fascia destra, altrimenti l’allenatore nerazzurro avanzerà di qualche metro Darmian, con Bisseck braccetto nella difesa a tre. Serrati i ballottaggi tra de Vrij e Acerbi in difesa e tra Sanchez e Thuram in attacco, con il cileno leggermente favorito.

Dall’altro lato, Di Francesco confermerà i due grandi protagonisti del successo sull’Empoli, entrambi scuola Bayern Monaco: stiamo parlando di Cuni e Ibrahimovic, che coadiuveranno Soulé nel tridente d’attacco. Torna a disposizione Gelli dopo l’infortunio.

Come vedere Inter-Frosinone in diretta tv e in streaming

La sfida tra Inter e Frosinone, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Frosinone ha sempre perso nei quattro precedenti con i nerazzurri, che hanno realizzato complessivamente 11 gol e ne hanno subito soltanto uno. Continuerà il dominio dell’Inter? Non è da escludere, anche se quest’anno i ciociari hanno tutte le carte in regola per mantenere la categoria e dare fastidio alle big, principalmente grazie ad un gioco propositivo che gli consente di affrontare a viso aperto ogni avversario. Inter favorita ma un gol dei giallazzurri a San Siro – dove la squadra di Inzaghi ha subito 5 gol su 6 totali – non sarebbe affatto una sorpresa.

Le probabili formazioni di Inter-Frosinone

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro Martinez, Sanchez.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Reinier; Soulé, Cuni, Ibrahimovic.

Il Frosinone riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 3-1