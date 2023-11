Lecce-Milan, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lecce-Milan è una partita della dodicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

È servita la musichetta della Champions League per rinvigorire un Milan reduce da quattro partite deludenti, nelle quali aveva totalizzato a malapena un punto tra coppa e campionato. Sospinto da un tifo esplosivo, il Diavolo martedì scorso ha conquistato una vittoria fondamentale contro il Psg di Mbappé e dell’ex Donnarumma – quest’ultimo accolto con una “pioggia” di dollari falsi dalla curva rossonera – rientrando in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale.

Il successo sui parigini targato Leao e Giroud è una boccata d’ossigeno non indifferente per il tecnico Stefano Pioli, finito sul banco degli imputati dopo l’inattesa sconfitta di una settimana fa con l’Udinese (0-1) a San Siro. Forse il Milan più brutto della stagione, offensivamente inconsistente e costretto, dunque, ad assistere al primo mini-allungo delle concorrenti Inter e Juventus, che al momento sono rispettivamente a +4 e a +6 dai rossoneri, ora chiamati a recuperare terreno. Prima della sosta per le nazionali, l’obiettivo è dare continuità alla vittoria con il Psg nella trasferta salentina contro il Lecce. Se non vuole correre il rischio di restare troppo attardato in campionato – Juve e Inter hanno due gare alla portata – Pioli deve ritrovare quei tre punti che mancano da oltre un mese.

Approfittando magari del momento particolare che stanno attraversando i suoi prossimi avversari. La squadra di Roberto D’Aversa infatti dopo un ottimo inizio si è un po’ persa e non riesce più a vincere dallo scorso settembre. Dopo i due pareggi con Sassuolo e Udinese, i giallorossi si sono arresi al Torino in casa (0-1) e domenica sono stati ribaltati dalla Roma nel recupero (2-1) da un gol di Lukaku.

Lecce-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Nel Lecce si è fermato Almqvist, che dovrà restare ai box per lungo tempo. Si riducono le opzioni offensive per D’Aversa, che nel tridente, ai lati di Krstovic, dovrebbe schierare Banda e Strefezza. A centrocampo, con Ramadani e Rafia, ci sarà Kaba. Spazio anche per il talentino Dorgu, in ballottaggio con Gallo a sinistra.

Pioli dovrà fare a meno di Kalulu e Kjaer in difesa, ma davanti darà forfait anche Pulisic: lo statunitense si è fatto male in coppa ma il suo infortunio non è così grave come previsto. Potrebbe anche andare in panchina: al suo posto, a destra, giocherà Chukwueze.

Come vedere Lecce-Milan in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lecce e Milan, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Via del Mare” di Lecce, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Lontano nel tempo l’ultimo successo dei salentini sul Milan, che non perde con il Lecce dal 2006. I rossoneri pagheranno verosimilmente gli sforzi fisici per via dell’intensissimo match con il Psg ma restano favoriti per i tre punti: probabile un loro successo in una partita in cui anche il Lecce dovrebbe trovare la via del gol.

Le probabili formazioni di Lecce-Milan

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Kaba, Ramadani, Rafia; Strefezza, Krstovic, Banda.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Leao.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2