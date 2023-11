Scommesse, Allegri con 14mila euro: potevano essere 25mila

Scommesse, si porta a casa 14mila euro in questo modo. Rimane l’amaro in bocca perché potevano essere 25? Noi la pensiamo così

Una scommessa particolare. Di un giocatore che evidentemente sa il fatto suo. E che sa giocare. Insomma, un colpo importante sicuramente aiutato dalla fortuna perché quando in una schedina si inseriscono 23 eventi un poco di buona sorte ci deve essere per forza.

Allora, partiamo dai fatti, e poi andiamo a commentare insieme quello che è successo: lo scorso weekend, in un’agenzia GoldBet di Palermo – così come ha raccontato Agimeg.it – un fortunato scommettitore ha puntato solamente 3 euro sul numeri di eventi citati prima portando a casa la bellezza di 14mila euro. Quasi 15mila per essere precisi, visto che alla fine la somma finale è stata di 14.739 euro. La particolarità sta nel fatto che non sono state inserite solamente partite di calcio, ma anche diversi eventi tennistici. Un uomo che come detto prima sa il fatto suo. E la fortuna l’ha anche ripagato. Altra particolarità? Siete stati attenti sul numero di eventi? Bene, la schedina è stata pagata con una partita in meno.

Scommesse, ecco la schedina vincente

Sì, alla fine sono stati 22 i segni centrati, uno in meno della giocata iniziale. Direte voi, ha fatto il classico cashout quando ha capito che sarebbe stato meglio venirne fuori in un altro modo? No, non è andata così: il giocatore in questione aveva deciso, anche, di giocare la partita Marsiglia-Lione, il derby italiano tra Gattuso e Grosso poi saltato in Francia perché è stato assaltato l’autobus che portava la squadra ospite al Velodrome. Il segno che era stato pronosticato era l’1, la vittoria di Rino.

La partita in questione è stata giustamente rinviata e si giocherà – non si sa dove, e non si sa nemmeno se a porte chiuse – il prossimo 6 dicembre. Qualora questa partita si fosse giocata e qualora il Marsiglia fosse riuscito a vincere contro un Lione che al momento è ultimo in classifica, la somma vinta sarebbe stata di 25.752 euro. Di una cosa, in questo momento, siamo certi: che chi ha giocato la schedina è sicuramente felice di come sia andata a finire.