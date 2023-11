Torino-Sassuolo, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Torino-Sassuolo è una partita valida per l’undicesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

La vittoria di Lecce è stata una boccata d’ossigeno per Ivan Juric e per il suo Torino, che in Salento, una settimana fa, ha interrotto un preoccupante digiuno che durava da ben cinque turni di campionato.

I granata al “Via del Mare” hanno giocato la solita gara di sostanza, senza troppi fronzoli. E se da una parte gli attaccanti hanno di nuovo latitato, dall’altra c’ha pensato un difensore, Buongiorno, a segnare la rete decisiva (0-1). Il Torino non aveva più realizzato gol dal match con la Roma dello scorso settembre ed era rimasto a secco con Lazio, Verona, Juventus e Milan, per quello che rimane il terzo peggior attacco del torneo con soli 7 gol all’attivo dopo dieci giornate. Con questi numeri è impossibile nutrire ambizioni europee e Juric sa bene che se la sua squadra non crescerà in termini offensivi sarà destinata all’ennesimo campionato anonimo ed il salto di qualità resterà un sogno nel cassetto.

Rodriguez e compagni, tredicesimi in classifica a quota 12 punti, dopo essere stati eliminati dalla Coppa Italia – il Frosinone l’ha spuntata 1-2 ai supplementari – faranno calare il sipario sulla giornata ospitando il Sassuolo, altra squadra che sta faticando più del previsto.

Gli emiliani, escludendo gli exploit con Juventus e Inter, hanno sostanzialmente deluso e mancano l’appuntamento coi tre punti proprio dal successo con i nerazzurri, risalente ormai a più di un mese fa. Nell’ultimo turno non sono andati al di là di un pareggio (1-1) nel derby con il Bologna: è successo tutto nel primo tempo, con Boloca che ha risposto a Zirkzee. In settimana, invece, i neroverdi di Alessio Dionisi hanno avuto bisogno dei calci di rigore per superare il turno in Coppa Italia contro lo Spezia.

Torino-Sassuolo: le ultime notizie sulle formazioni

Juric, squalificato, non sarà in panchina. Soliti problemi in difesa per il tecnico granata che visti gli infortuni di Schuurs e Djidji potrebbe schierare Vojvoda nel trio difensivo formato da Buongiorno e Rodriguez. In attacco i favoriti per una maglia da titolare sono Sanabria e Pellegri, con Zapata che partirà dalla panchina.

Poche novità invece per Dionisi, che in mediana, oltre a Boloca, dovrebbe dare fiducia a Thorstvedt, in attesa di recuperare Matheus Henrique.

Come vedere Torino-Sassuolo in diretta tv e in streaming

La sfida tra Torino e Sassuolo, in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Due vittorie esterne e due pareggi nelle ultime quattro sfide tra Torino e Sassuolo ma mai più di due gol segnati nella stessa partita. I granata in casa segnano e subiscono poco, motivo per cui crediamo che il trend possa continuare: la squadra di Juric dovrebbe evitare la sconfitta in una gara da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Torino-Sassuolo

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Gineitis, Lazaro; Sanabria, Pellegri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1