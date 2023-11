Real Madrid-Rayo Vallecano, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Real Madrid-Rayo Vallecano è una partita della dodicesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il solito maestro: Carlo Ancelotti contro il Barcellona si è dimostrato ancora una volta uno dei più bravi allenatori al Mondo. Quando ha deciso che era arrivato il momento di cambiare la partita ha inserito Modric e così è successo.

Una doppietta di Bellingham ha regalato una vittoria che ha fatto allungare i madrileni in classifica e che ha messo le cose in chiaro: Ancelotti, se davvero dovesse lasciare alla fine della stagione la panchina del Real Madrid lo vuole sapere regalando la Liga, strappandola di nuovo ai catalani dopo che l’anno scorso a Xavi è riuscito il colpaccio. Non ci possono essere dubbi su questo. E se poi l’inglese gira come sta facendo adesso, diventa tutto molto, molto semplice. Povero Rayo Vallecano, ci verrebbe dire. Perché gli ospiti oggettivamente – soprattutto dopo la prova di forza della scorsa settimana – non sembrano proprio essere in grado di riuscire a tenere testa ad una squadra che ha vinto contro l’avversario più forte del campionato e che ha sensibilmente alzato il proprio livello di autostima. Non che in questo match servisse – il divario in campo è così netto che non serve davvero – ma in generale il Madrid, in questo momento, è una spanna sopra tutte le altre.

Partita che quindi ha poco da dire, sotto l’aspetto della classifica, visto che è già abbondantemente indirizzata verso una vittoria dei padroni di casa. Ma che ha molto da dire, invece, sulla questione pronostici.

Dove vedere Real Madrid-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming

Real Madrid-Rayo Vallecano è una gara valida per la dodicesima giornata della Liga ed è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Ampiamente preventivabile una vittoria del Real Madrid che dopo aver battuto il Barcellona non vuole perdere il vantaggio accumulato fino al momento. Gara che la squadra di Ancelotti dovrebbe riuscire a sbloccare nel primo tempo e chiudere con almeno tre reti complessive. Occhio, infine, all’ennesima perla di Bellingham: il momento è magico. E il gol per l’inglese sembra una cosa quasi naturale.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Rayo Vallecano

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, F Garcia; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius, Rodrygo.

RAYO VALLECANO (4-3-3): Dimitrievski; Balliu, Mumin, Lejeune, Espino; Palazon, U Lopez, Trejo, Ciss, A Garcia; De Tomas.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1