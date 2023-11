Villarreal-Athletic Bilbao, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Villarreal-Athletic Bilbao è una partita della dodicesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

La stagione del Villarreal non è partita come in Spagna ci si aspettava: una squadra costruita per stare in alto, che adesso si ritrova dopo undici giornate a lottare dietro, per non retrocedere. Si tirerà sicuramente fuori il sottomarino giallo da questa situazione, ma il calendario non aiuta, visto che arriva un Bilbao sempre difficile da affrontare.

Inoltre ci sono dei problemi di formazione per i padroni di casa: un’assenza su tutte, quella di Pino, che sarà fermo per un poco di tempo. E sappiamo benissimo come l’elemento offensivo sia fondamentale nello scacchiere tattico degli uomini di Rojo Martin. Due squadre impegnate pure durante la settimana con la Coppa (entrambe vittoriose, con ampio turnover) che però non dovrebbero patire sotto l’aspetto fisico questo appuntamento. Dicevamo del Bilbao: nonostante nell’ultimo periodo la squadra di Valverde non sta riuscendo a giocare come al solito – e i risultati confermano questo – i baschi sono al sesto posto in classifica quindi in piena zona Europa, per ora, e sognano di rimanerci anche alla fine della stagione, quando conta. Un pareggio, tutto sommato, su un campo non facile come quello del Villarreal, potrebbe essere accolto anche abbastanza bene dalla truppa ospite. Che quindi potrebbe impostare una gara soprattutto per non perdere più che con la voglia di vincere. Sì, non è la mentalità voluta e immaginata, ma serve prendere punti sempre. Anche in momento non positivi.

Dove vedere Villarreal-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

Villarreal-Athletic Bilbao è una gara valida per la dodicesima giornata della Liga ed è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Una gara, quella tra Villarreal e Bilbao, che sembra poter essere incanalata verso un pareggio soprattutto per quello che ci aspettiamo possa essere l’atteggiamento ospite. Un match quindi senza grosse emozioni, che potrebbe finire X. Con una rete a testa assai probabile, anche.

Le probabili formazioni di Villarreal-Athletic Bilbao

VILLARREAL (4-4-2): Jorgensen; Alti, Albiol, Gabbia, A Moreno; Trigueros, Capoue, Parejo, Baena; G Moreno, Sorloth.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; De Marcos, Vivian, Paredes, Garcia de Albeniz; Ruiz de Galarreta, D Garcia; I Williams, Sancet, N Williams; Guruzeta.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1