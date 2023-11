Real Sociedad-Barcellona, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Real Sociedad-Barcellona è una partita della dodicesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Riuscire ad emergere dalla sconfitta contro il Real Madrid non sarà facile per il Barcellona, che ha visto anche allungare la squadra di Ancelotti in classifica. E poi c’è tanta, ma tanta amarezza anche per come è arrivata la debacle nel Clasico, per mano di un Bellingham di un’altra categoria che ha ribaltato il vantaggio iniziale di Gundogan.

Ma non è solo questo: il Barcellona ha centrato pure due legni prima di cadere e ha dato l’impressione per buona parte della sfida di essere in controllo. Purtroppo poi si è accesa la luce del centrocampista inglese che ha deciso le sorti del match. Obiettivo rifarsi, immediatamente, perché un’altra sconfitta potrebbe essere davvero deleteria per i catalani. Mica facile comunque contro la Real Sociedad, ad un passo dal prendersi anche la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con un turno di anticipo. Alla squadra di Alguacil basterà battere in casa il Benfica per staccare il pass, quindi forse la testa sarà un poco verso la partita che potrebbe senza dubbio dare un senso diverso alla stagione.

Potrebbe essere un fattore questo, da tenere in considerazione anche per un altro motivo: il fatto che il Barcellona è decisamente assai più abituato a impegni ravvicinati del genere. Quindi sotto il profilo mentale è assai più preparato. Insomma, rimangono ovviamente favoriti i catalani in questo match, per tutto quello che vi abbiamo detto ma anche per la qualità della rosa che Xavi ha a disposizione. Ritrovato anche Lewandowski lì davanti, che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. Il polacco come sappiamo è decisamente in grado di fare la differenza.

Dove vedere Real Sociedad-Barcellona in diretta tv e streaming

Real Sociedad-Barcellona è una gara valida per la dodicesima giornata della Liga ed è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Barcellona favorito, e voglioso di mettersi alle spalle la sconfitta contro il Real Madrid. E poi c’è la questione Champions che potrebbe distrarre la Real Sociedad di Alguacil. Quindi in una gara da almeno tre reti complessive i catalani dovrebbero riuscire a portare a casa l’intera posta in palio.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Barcellona

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Traore, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Cancelo, Araujo, Kounde, Balde; Gavi, Romeu, Gundogan; Raphinha, Lewandowski, Felix.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2