Pisa-Como, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Pisa-Como è una partita valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

La vittoria contro un lanciato Catanzaro ha permesso al Como di Moreno Longo di piazzarsi al sesto posto in classifica con la possibilità anche di guardare a cose molto più interessanti per il futuro. Insomma, una vittoria che ha chiuso il momento negativo per i lombardi, che adesso sognano il colpo esterno sul campo di un Pisa che ha visto invece la classifica farsi non così bella da vedere.

Per la truppa di Aquilani adesso sono 4 i punti di vantaggio sulla squadra che dovrebbe giocare i playout: non sono troppi se si vuole stare tranquilli, eppure i toscani erano partiti assai bene in questa stagione solamente che dopo hanno perso colpi. Sono tre le sconfitte nelle ultime cinque giornate, con quella pesantissima contro il Lecco in casa che ancora brucia visto che si affrontava una formazione che fino a quel momento aveva avuto pochissime gioie in stagione. Insomma, servirebbe quello che sarebbe un vero e proprio cambio di rotta. Ma difficilmente arriverà in una partita come questa, soprattutto perché il Como dal centrocampo in poi ha elementi in grado di risolvere, con una sola giocata, qualsiasi match.

Come vedere Pisa-Como in diretta tv e in streaming

Pisa-Como è in programma sabato 4 novembre alle ore 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Pisa-Como

Se da un lato c’è una squadra in forma e che quindi sogna il secondo colpo di fila, dall’altro ce n’è un’altra che ha assoluto bisogno di punti per cercare di non essere risucchiata nelle zone rosse della graduatoria. Obiettivi diversi quindi, e sfida che dovrebbe regalare almeno una rete per squadra. Poi, onestamente, anche per via del fattore campo, dovrebbe e potrebbe venire fuori una X finale.

Le probabili formazioni

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Leverbe, Beruatto; Tramoni, Marin, Veloso, Esteves; Valoti, Piccinini, Moreo.

COMO (3-5-1-1): Semper; Curto, Odenthal, Barba; Cassandro, Bellomo, Abildgaard, Baselli, Iannou; Verdi; Cutrone.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1