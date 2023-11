Ternana-Venezia, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Ternana-Venezia è una partita valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Grande carattere. E vittoria in rimonta. Con l’affermazione sul Pisa il Venezia si è ripreso il secondo posto in classifica alle spalle del Parma e in coabitazione con il Catanzaro, almeno per ora. Un grosso colpo per gli uomini di Vanoli, un colpo che alla lunga, soprattutto se i lagunari riuscissero a trovare un poco di continuità, si potrebbe rivelare decisivo.

Intanto i tre punti hanno ridato slancio ai veneti, che non si possono davvero più nascondere dopo un avvio di stagione così importante. Sì, per la Serie A ci sono anche loro. E contro la Ternana l’occasione è di quelle troppo importanti per non essere sfruttata. Anche e soprattutto perché gli uomini di Lucarelli se la stanno vedendo brutta in questo momento: tre sconfitte, un pareggio, e una sola vittoria nell’ultimo periodo, un ruolino di marcia troppo brutto per essere vero e una situazione di classifica decisamente troppo preoccupante. E il colpo del ko – che metterebbe a serio rischio, a quanto pare, anche la posizione dell’allenatore – potrebbe arrivare appunto da una squadra che è in rampa di lancio. E che non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Sì, il Venezia è decisamente favorito.

Come vedere Ternana-Venezia in diretta tv e in streaming

Ternana-Venezia è in programma sabato 4 novembre alle ore 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Ternana-Venezia

Vittoria ospite. Venezia in forma, che ha dimostrato contro il Pisa di vivere un buon momento sia sotto l’aspetto mentale che fisico e che vuole dare una certa continuità ai propri risultati. Gara che non dovrebbe regalare chissà quali emozioni. Ma la vittoria ospite appare nell’ordine delle cose.

Le probabili formazioni

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakité, Capuano, Celli; Casasola, Luperini, Viviani, Favasuli, Corrado; Favilli, Falletti.

VENEZIA (4-4-2): Bertinato; Candela, Altare, Modolo, Zampano; Bjarkason, Busio, Tessmann, Ellertsson; Pohjanpalo, Pierini.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1