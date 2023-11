Cosenza-FeralpiSalò, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Cosenza-FeralpiSalò è una partita valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Dopo due trasferte di fila, e il buon pareggio contro lo Spezia, torna in Calabria il Cosenza, che ospita l’ultima della classe che nemmeno con il cambio in panchina ha avuto quello scossone che ci si aspettava, e sente l’odore dei tre punti che rilancerebbero in classifica gli uomini di Fabio Caserta.

I rossoblù infatti, dopo un ottimo avvio di stagione, hanno pagato oltremodo qualche uscita a vuoto, e adesso hanno bisogno di ritrovare una vittoria che manca da un poco di tempo. E ovviamente il calendario in questo momento viene in aiuto dei padroni di casa, visto che la FeralpiSalò di Zaffaroni non sembra avere proprio le carte in regola per riuscire a fare risultato. Ne ha presi tre dalla Reggiana la squadra lombarda, in una partita aperta e chiusa subito. E non ha avuto nemmeno quello scatto d’orgoglio che servirebbe a prendere di petto la situazione e cercare di prendersi qualcosa di importante per il proprio cammino. In una sola settimana le cose non possono cambiare, è evidente, e in casa Cosenza si è preparato un match da giocare all’assalto.

Insomma, tutto lascia davvero presagire ad una anche facile vittoria degli uomini calabresi, che a differenza degli altri anni hanno una rosa importante per la categoria con alcuni elementi soprattutto in attacco capaci di fare la differenza.

Come vedere Cosenza-FeralpiSalò in diretta tv e in streaming

Cosenza-FeralpiSalò è in programma sabato 4 novembre alle ore 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Cosenza-FeralpiSalò

Quella al San Vito-Marulla sembra proprio essere la sfida più indirizzata di questo turno di Serie B. Una gara che i padroni di casa dovrebbero riuscire a sbloccare nel primo tempo e poi condurre in porto senza nemmeno chissà quali particolari problemi.

Le probabili formazioni

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Rispoli, Meroni, Venturi, Martino; Calò, Praszelik; Marras, Tutino, Canotto; Forte.

FERALPISALO’ (3-5-2): Pizzignacco; Letizia, Ceppitelli, Bacchetti; Felici, Carraro, Fiordilino, Balestrero, Parigini; La Mantia, Compagnon.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0