I pronostici di venerdì 3 novembre: Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 3 novembre, ci sono gli anticipi di Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue 1 più tre partite della Saudi Pro League.

L’undicesima giornata di Serie A inizia con un anticipo molto impegnativo per la Lazio, che sta provando a risalire la classifica dopo un avvio difficoltoso. Al Dall’Ara contro il Bologna di Thiago Motta, allenatore già corteggiato dalle big per la prossima stagione, sarà molto complicato fare bottino pieno.

Decisamente più alla portata nella Ligue 1 francese il compito del PSG, favorito in casa col Montpellier in una partita da almeno tre gol complessivi.

Pronostici altre partite

L’anticipo di Bundesliga tra Darmstadt e Bochum promette almeno un gol per squadra, mentre nalla Liga spagnola l’Atletico Madrid – che rispetto al passato sta segnando con molta più regolarità – non dovrebbe fallire l’appuntamento con i tre punti in casa del Las Palmas.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Atletico Madrid vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Las Palmas-Atletico Madrid, Liga, ore 20:45

Vincenti

• Al-Hilal (in Al Fateh-Al-Hilal, Saudi Pro League, ore 16:00)

• Bologna o pareggio (in Bologna-Lazio, Serie A, ore 20:45)

• PSG (in PSG-Montpellier, Ligue 1, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Al Fateh-Al-Hilal, Saudi Pro League, ore 16:00

• Fortuna Dusseldorf-Wehen Wiesbaden, Zweite Liga, ore 18:30

• PSG-Montpellier, Ligue 1, ore 21:00

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Elversberg-St. Pauli, Zweite Liga, ore 18:30

• AL Shabab FC-Al-Ittihad, Saudi Pro League, ore 19:00

• Darmstadt 98-Bochum, Bundesliga, ore 20:30

Il “clamoroso”

Pareggio (in Darmstad-Bochum, Bundesliga, ore 20:30)