Udinese-Cagliari è una partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La Coppa Italia arriva forse nel momento meno opportuno per Udinese e Cagliari, alle prese con una situazione a dir poco complicata in campionato. I friulani sono soltanto diciassettesimi, a pari punti con l’Empoli terzultimo, mentre i sardi hanno un punto in meno e, per il momento, devono accontentarsi del penultimo posto.

L’Udinese la scorsa settimana è ripartita da un nuovo tecnico, Gabriele Cioffi, subentrato all’esonerato Sottil. Incoraggiante la prima dell’allenatore che due stagioni fa aveva già portato in salvo l’Udinese dopo aver preso il posti di Luca Gotti. I bianconeri domenica sono riusciti ad evitare la sconfitta sul campo del Monza (1-1), mostrando un atteggiamento diverso, più propositivo. Di Lucca il gol che nel secondo tempo ha permesso alla formazione friulana di portare a casa un punto: si è trattato del quarto pareggio consecutivo. Rimandato, tuttavia, l’appuntamento con la prima vittoria in campionato: l’Udinese è l’unica squadra a non aver ancora vinto insieme alla Salernitana, fanalino di coda della classifica.

Si è sbloccato invece il Cagliari e l’ha fatto nel modo più “pazzo” che si potesse immaginare nello scontro diretto con il Frosinone all’Unipol Domus, terminato 4-3.

La squadra di Claudio Ranieri, che già a Salerno una settimana prima aveva sfiorato i primi tre punti stagionali, si è resa protagonista di una rimonta storica dopo essere finita sotto di tre gol ad inizio secondo tempo: Oristanio, Makoumbou e doppio Pavoletti hanno regalato la prima gioia a Ranieri, permettendo al Cagliari di abbandonare l’ultimo posto in classifica. In Coppa Italia lo scorso agosto i sardi si erano imposti 2-1 sul Palermo ai tempi supplementari, mentre l’Udinese non aveva avuto problemi a domare il Catanzaro (4-1).

Come vedere Udinese-Cagliari in diretta tv e streaming

Udinese-Cagliari è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà al Bluenergy Stadium di Udine. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale numero 506 del digitale). Sarà possibile vedere Udinese-Cagliari anche attraverso la diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Udinese e Cagliari si sono già affrontate in campionato: a settembre si sono annullate a vicenda (0-0) nella sfida dell’Unipol Domus. Entrambe finora hanno segnato con il contagocce ma nella sfida di coppa giocheranno molte riserve e non sono da escludere eventuali sorprese. Probabile che sia bianconeri che rossoblù andranno a segno in una gara in cui i padroni di casa dovrebbero quantomeno evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Udinese-Cagliari

UDINESE (3-5-2): Okoye; Guessand, Masina, Tikvic; Ferreira, Quina, Zarraga, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.

CAGLIARI (4-3-3): Radunovic; Di Pardo, Wieteska, Obert, Azzi; Zappa, Viola, Sulemana; Pereiro, Petagna, Oristanio.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1