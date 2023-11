Lecce-Parma, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici

Lecce-Parma è una partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 18:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La sfida del “Via del Mare”, valida per i sedicesimi di Coppa Italia, sarà una partita speciale soprattutto per il tecnico del Lecce, Roberto D’Aversa. L’allenatore nativo di Stoccarda, infatti, si è fatto conoscere proprio grazie alla “scalata” con il Parma, portato dalla Serie C alla Serie A nel giro di soli due anni in seguito al doloroso fallimento del club gialloblù.

Oggi D’Aversa sta provando a rilanciarsi in Salento dopo l’esperienza tutt’altro che positiva alla guida della Sampdoria nella stagione 2021-22. Il suo Lecce è partito come meglio non poteva, arrivando addirittura a frequentare l’alta classifica nelle prime cinque giornate di campionato. Dalla vittoria con il Genoa, tuttavia, i giallorossi non sono più riusciti a vincere: negli ultimi cinque turni i salentini hanno racimolato solo due punti, frutto dei due pareggi con Sassuolo e Udinese. E sabato scorso si sono arresi di misura ad un Torino affamato di punti, incassando la terza sconfitta da fine settembre in poi. Improvvisamente l’attacco ha smesso di segnare: solo due i gol realizzati dalla partita con la Juve in poi.

In Coppa Italia, dove lo scorso agosto aveva avuto la meglio sul Como (1-0) la squadra di D’Aversa dovrà fare molta attenzione al Parma, primo in classifica in Serie B.

I ducali di Fabio Pecchia, reduci dalle due vittoria con Como e Ascoli, hanno messo il turbo nel campionato cadetto, mantenendo la vetta della classifica e portandosi a +5 dal Venezia e dal Catanzaro, per adesso le due inseguitrici più temibili, in attesa che il Palermo recuperi la partita con il Brescia. I gialloblù, dopo due anni deludenti in cui hanno mancato l’obiettivo promozione, hanno messo su una vera e propria corazzata. Nessuno, in cadetteria, può vantare i loro numeri offensivi: in 11 giornate hanno segnato già 23 gol.

Come vedere Lecce-Parma in diretta tv e streaming

Lecce-Parma è in programma mercoledì alle 18:00 e si giocherà allo stadio “Via del Mare” di Lecce. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale numero 506 del digitale). Sarà possibile vedere Lecce-Parma anche attraverso la diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Non inganni la categoria di differenza: quello del Parma è un organico di tutto rispetto, che il club ha costruito per non fallire l’obiettivo Serie A per il terzo anno di fila. La Coppa Italia non è una priorità per nessuna delle due ma potremmo assistere ad una sfida più equilibrata del previsto. Immaginiamo una gara da almeno un gol per parte, senza sbilanciarci sul risultato finale.

Le probabili formazioni di Lecce-Parma

LECCE (4-3-3): Brancolini; Venuti, Pongracic, Touba, Gallo; Berisha, Ramadani, Oudin; Sansone, Piccoli, Strefezza.

PARMA (4-2-3-1): Corvi; Coulibaly, Osorio, Delprato, Zagaritis; Estevez, Hernani; Mihaila, Sohm, Begic; Colak.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1