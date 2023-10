Chelsea-Blackburn è un match valido per il quarto turno di League Cup e si gioca mercoledì alle 20:45: statistiche, probabili formazioni e pronostici.

Dopo quattro risultati utili consecutivi il cammino del Chelsea è tornato a subire l’ennesima battuta d’arresto. I Blues sabato scorso sono caduti in casa contro un Brentford in difficoltà, che alla vigilia del match sembrava alla portata della squadra di Mauricio Pochettino. Ed invece le Bees hanno nuovamente fatto calare le tenebre su Stamford Bridge (0-2) grazie ai due gol realizzati nella ripresa da Pinnock e Mbeumo.

Un k.o. che rappresenta un passo indietro preoccupante dopo le due affermazioni più che convincenti contro Fulham e Burnley, ma soprattutto dopo il pareggio nel derby londinese con l’Arsenal, costretto ad una complicata rimonta (2-2). La partita con i Gunners sembrava poter essere quella della svolta ma la sconfitta, inattesa, contro il Brentford ci dice che i Blues non sono ancora fuori dalla crisi. Preoccupa sempre di più, intanto, la classifica: il Chelsea è undicesimo, con undici punti da recuperare nei confronti del Liverpool quarto. Il rischio di un’altra stagione deludente e anonima, insomma, è tutt’altro che scongiurato. Senza dimenticare che sarebbe deleterio mancare di nuovo la qualificazione alla Champions League dopo aver speso oltre 500 milioni nelle ultime due sessioni di mercato.

I Blues cercano riscatto in coppa

Pochettino, costantemente nell’occhio del ciclone, non può permettersi di snobbare neppure la League Cup, in un’annata in cui il suo Chelsea non gioca le coppe europee.

Dopo aver battuto con non poche difficoltà il modesto Wimbledon nel terzo turno, i Blues se la vedranno con una squadra di Championship, il Blackburn, una delle tante nobili decadute del calcio inglese. I Rovers, dopo aver sfiorato la promozione lo scorso anno, non stanno particolarmente brillando nel campionato cadetto: dopo 14 giornate sono quattordicesimi, a -4 dal sesto posto, ultima posizione valida per disputare i playoff. Guidato dall’ex attaccante del Milan Jon Dahl Tomasson, il Blackburn sabato scorso si è arreso 1-0 allo Swansea, vedendosi interrompere la striscia di tre vittorie consecutive.

Come vedere Chelsea-Blackburn in diretta tv e streaming

La gara valida per il quarto turno di League Cup tra Chelsea e Blackburn, in programma mercoledì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di DAZN, ma la nota piattaforma streaming ha deciso di dare priorità altri match, in programma allo stesso orario.

Il pronostico

La posizione di Pochettino non è più solida come qualche settimana fa ed un’eventuale k.o. in coppa sarebbe un’ulteriore brutto colpo per l’allenatore argentino. Il Chelsea, nonostante lo scontato turnover, alla fine il turno dovrebbe riuscire a passarlo, ma non è da escludere che i Rovers segnino almeno un gol a Stamford Bridge.

Le probabili formazioni di Chelsea-Blackburn

CHELSEA (4-3-3): Sanchez; Malo Gusto, Disasi, Colwill, Cucurella; Ugochukwu, Gallagher, Caicedo; Madueke, Jackson, Maatsen.

BLACKBURN (4-3-3): Wahlstedt; Rankin-Costello, Hill, Carter, Pickering; Tronstad, Garrett, Moran; Markanday, Dolan, Szmodics.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1