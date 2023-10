Bournemouth-Liverpool è un match valido per il quarto turno di League Cup e si gioca mercoledì alle 20:45: statistiche, probabili formazioni e pronostici.

Dopo i 5 gol rifilati al Tolosa in Europa League, il Liverpool ha dato prova della sua potenza offensiva anche contro il Nottingham Forest in campionato, travolto 3-0 ad Anfield.

Diogo Jota, Darwin Nunez ed il solito Salah hanno consentito a Jurgen Klopp di mettere le mani sulla settima vittoria in 10 giornate di Premier League, dedicando il successo Luis Diaz, i cui genitori sono stati loro malgrado protagonisti di un rapimento in Colombia. Liverpool che riesce dunque a stare al passo delle dirette concorrenti: Tottenham, Arsenal e Manchester City – le tre squadre che sono davanti ai Reds in classifica – per il momento non accennano a rallentare, anche se i punti di distacco dal primo posto occupato dagli Spurs di Postecoglou sono solo tre. Salah e compagni hanno incassato la loro unica sconfitta stagionale proprio contro il Tottenham, ma sul quel k.o. ha profondamente inciso il grave errore del Var che ha inspiegabilmente annullato un gol valido agli uomini di Klopp. Ora, prima della sfida con il Luton Town in programma domenica prossima, il Liverpool sarà impegnato nel quarto turno di League Cup con il Bournemouth.

L’allenatore tedesco non ha un grande feeling con le coppe nazionali, sebbene due stagioni fa abbia infranto il tabù vincendole entrambe (League Cup ed FA Cup).

Farà parecchio turnover al Vitality Stadium contro le Cherries di Andoni Iraola, già battute 3-1 lo scorso agosto ad Anfield. I rossoneri sabato hanno “salvato” la panchina dell’allenatore spagnolo – finito sulla graticola dopo le tre sconfitte consecutive con Arsenal, Everton e Wolverhampton – aggiudicandosi lo scontro diretto con il Burnley, piegato 2-1 grazie ad una rete di Billing nell’ultimo quarto d’ora. Una vittoria preziosissima che ha permesso al Bournemouth di abbandonare momentaneamente la zona retrocessione.

Come vedere Bournemouth-Liverpool in diretta tv e streaming

La sfida tra Bournemouth e Liverpool, valida per il quarto turno della League Cup, è in programma mercoledì alle 20:45. Si potrà vedere in diretta su DAZN, la nota piattaforma streaming in possesso dei diritti di trasmissione della Coppa di Lega inglese. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Liverpool favorito ma è improbabile che i Reds riescano a tenere la porta inviolata contro un Bournemouth che verosimilmente se la giocherà a viso aperto, non avendo nulla da perdere. Del resto, la difesa dei Reds di clean sheet finora ne ha collezionati davvero molto pochi. Sì, almeno un gol le Cherries potrebbero segnarlo.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Liverpool

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Radu; Smith, Zabarnyi, Mepham, Kerkez; Rothwell, Billing; Ouattara, Semenyo, Sinisterra; Solanke.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Gomez, Quansah, Matip, Chambers; Elliott, Endo, Jones; Salah, Darwin Nunez, Gakpo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3