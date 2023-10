Napoli-Milan, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Napoli-Milan è una partita della decima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

È la giornata dei big match in Serie A e il piatto forte della domenica, a distanza di qualche ora dalla sfida, mai banale, tra Inter e Roma a San Siro, è sicuramente lo scontro diretto dello stadio “Maradona” tra Napoli e Milan.

Ovvero le due squadre vincitrici degli ultimi campionati e che la scorsa primavera hanno rinverdito una rivalità mai realmente sopita nell’avvincente quarto di finale tutto italiano in Champions League, in cui ad avere la meglio sono stati i rossoneri (1-0 all’andata a Milano e 1-1 al ritorno a Napoli). Si conclude a Fuorigrotta la settimana terribile per gli uomini di Stefano Pioli, che nel giro di pochi giorni hanno affrontato un’altra candidata al titolo come la Juventus ed il Psg di Donnarumma e Mbappé in coppa: il bilancio è tutt’altro che entusiasmante – sconfitta per 1-0 con i bianconeri a San Siro, ancora più netta (2-0) quella del Parco dei Principi – ed il tecnico emiliano è finito di nuovo sotto accusa, a causa dell’atteggiamento troppo remissivo dei suoi nelle gare che contano. Il Milan, infatti, a metà settembre era stato strapazzato dall’Inter nel derby della Madonnina.

Fatto sta che in Champions le cose si sono complicate – i rossoneri sono ultimi nel girone di ferro – mentre in Serie A Theo Hernandez e compagni hanno subito il sorpasso dei cugini dell’Inter dopo la sconfitta interna con la squadra di Allegri, perdendo la vetta della classifica. A Napoli, invece, Rudi Garcia sembra uscito dalla bufera post-Fiorentina e le due vittorie con Verona (1-3) e Union Berlino (0-1) hanno allontanato – per ora – la prospettiva dell’esonero del tecnico francese. Gli azzurri, senza l’infortunato Osimhen, si stanno appigliando alla qualità di Kvaratskhelia e sono tornati a frequentare i primi quattro posti, a -5 dalla vetta. Bene anche in coppa, dove gli ottavi non sono poi così lontani.

Napoli-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Raspadori ha deciso la gara con l’Union Berlino martedì scorso e sarà confermato al centro del tridente offensivo al posto di Simeone. Garcia contava di recuperare Anguissa ma difficilmente il camerunense potrà farcela: a centrocampo è ballottaggio tra Cajuste ed Elmas. In difesa, sulla sinistra, più Mario Rui di Olivera.

Infermeria sempre piena per Pioli, che oltre a Loftus-Cheek e Sportiello, deve rinunciare anche a Chukwueze, Jovic e Okafor. In difesa mancherà Thiaw, squalificato: di fianco a Tomori, al centro, ci sarà Kalulu. In mezzo la novità è Adli: confermati Musah e Reijnders.

Come vedere Napoli-Milan in diretta tv e in streaming

La sfida tra Napoli e Milan, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’ultimo successo casalingo del Napoli contro il Milan risale al 2018, con i rossoneri che si sono imposti tre volte al “Maradona” nelle ultime quattro “gite” partenopee. Gli azzurri sembrano in crescita ma non danno troppe garanzie, in particolar modo in fase di non possesso palla, visto che hanno sempre subito almeno un gol nei big match giocati in questo primo scorcio di stagione. Potrebbe dunque sbloccarsi l’attacco del Milan, a secco da due partite consecutive e che dalla sfida con il Dortmund in poi ha segnato una sola rete. Entrambe, insomma, dovrebbero andare a segno in una gara che si preannuncia molto equilibrata e tirata: un’eventuale sconfitta potrebbe avere pesanti ripercussioni.

Le probabili formazioni di Napoli-Milan

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1