Atletico Madrid-Alaves, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Atletico Madrid-Alaves è una partita dell’undicesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00 probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

La possibilità di superare in classifica il Barcellona che ieri ha perso il Clasico contro il Real Madrid è troppo importante per la squadra di Simeone. Aiutata, nel proprio intento, da un calendario che regala una sfida sulla carta, e non solo, assai abbordabile.

Al Wanda Metropolitano arriva un Alaves che in nove partite di campionato ha fatto lo stesso numero di punti, che ha il peggior attacco della Liga con solamente otto reti segnate, e che oggettivamente è assai difficile riesca a fare punti contro gli uomini del Cholo, che in questo momento sono in forma, che difficilmente perdono, e che soprattutto in casa stanno costruendo qualcosa di veramente importante. E poi in tutto questo c’è assolutamente da aggiungere che lì davanti, sia Griezmann che Morata, stanno trovando una continuità di reti che non si è praticamente vista mai negli ultimi anni. Quindi, tutto lascia intendere (e alla fine siamo anche certi che finirà in questo modo) che una vittoria dell’Atetico Madrid arriverà senza particolari problemi.

Dove vedere Atletico Madrid-Alaves in diretta tv e streaming

Atletico Madrid-Alaves è una gara valida per l’undicesima giornata della Liga ed è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Senza problemi l’Atletico. Gara che vedrà uscire vittoriosa la squadra di Simeone in un match che analizzando anche i numeri che sono arrivati fino al momento, dovrebbe anche vedere una sola squadra – quella di casa, ovviamente – riuscire a trovare la via del gol. Occhio alla rete di Morata, che si potrebbe anche tentare come marcatore del match.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Alaves

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Barrios, Llorente; Griezmann, Morata.

ALAVESE (4-2-3-1): Sivera; Gorosabel, Abqar, Sedlar, Duarte; Blanco, Guevara; Sola, Guridi, Rioja; Samu.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0