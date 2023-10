Monza-Udinese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Monza-Udinese è una partita valida per la decima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Tenendo conto anche dello scorso campionato, l’Udinese manca l’appuntamento con i tre punti da ben 13 partite. Una striscia lunghissima che ha pochi precedenti, anzi solamente uno: nella primavera 2010 i friulani restarono a secco di vittorie per 14 giornate consecutive. Una situazione complicata che ha convinto il club ad esonerare Andrea Sottil, arruolato nell’estate 2022 dopo l’ottimo lavoro svolto con l’Ascoli in cadetteria.

Immediata la nomina del suo successore: si tratta di Gabriele Cioffi, che aveva allenato i bianconeri nella stagione 2021-22: il tecnico originario di Firenze, subentrato a campionato in corso a Luca Gotti, raggiunse l’obiettivo di una salvezza tranquilla, chiudendo al dodicesimo posto, ma rifiutò il rinnovo propostogli dalla società per accettare l’offerta del Verona. Tuttavia, la sua avventura sulla panchina scaligera durò poco, venendo esonerato dopo soli due mesi e mezzo. Non sarà semplice risollevare un’Udinese che in estate ha perso i giocatori più importanti e non li ha rimpiazzati a dovere: i friulani sono una delle tre squadre ancora a secco di vittorie ed alle prese con il secondo peggior attacco della Serie A, con 5 gol segnati in nove partite. Per Cioffi subito una trasferta delicata in casa del Monza, che vuole immediatamente archiviare la deludente sconfitta dell’Olimpico con la Roma. In dieci da fine primo tempo per l’espulsione di D’Ambrosio, i brianzoli hanno tenuto botta nella ripresa, per poi subire il gol decisivo di El Shaarawy al 90′ (1-0). Interrotta la serie positiva, che per gli uomini di Raffaele Palladino durava da ben 5 turni.

Monza-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Palladino dovrà fare a meno dello squalificato D’Ambrosio: con Pablo Marì e Caldirola dietro giocherà Carboni. Scelte forzate anche dalla metà campo in su, vista la pesantissima squalifica che ha colpito il “Papu” Gomez per doping: Colpani e Mota Carvalho assisteranno l’unica punta Colombo. Sulle fasce spazio a Kyriakopoulos e Ciurria.

Dall’altro lato, Cioffi confermerà la formazione che lunedì scorso ha pareggiato con il Lecce: ancora assente Lovric a centrocampo. Davanti è ballottaggio tra Success e Lucca.

Come vedere Monza-Udinese in diretta tv e in streaming

La sfida tra Monza e Udinese, in programma domenica alle 15:00 all’U-Power Stadium di Monza, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Nella Capitale il Monza, nonostante l’inferiorità numerica, avrebbe meritato qualcosa di più: cercherà di riscattarsi davanti al proprio pubblico, dove finora non ha mai perso (2 vittorie e 2 pareggi). I brianzoli eviteranno certamente la sconfitta anche con l’Udinese, a cui tuttavia potrebbe aver fatto bene il cambio di guida tecnica. Ci sono buone possibilità che entrambe vadano a segno, essendo due squadre che tirano molto spesso in porta: il Monza è addirittura terzo in questa classifica, l’Udinese invece settima.

Le probabili formazioni di Monza-Udinese

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Carboni, Pablo Marì, Caldirola; Kyriakopoulos, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Mota Carvalho; Colombo.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ferreira, Pereyra, Samardzic, Walace, Kamara; Thauvin, Lucca.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1